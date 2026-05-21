VIDEO | Libri, visione e realtà: serve un ministero della pace

ROMA – È stato presentato al Salone internazionale del libro di Torino il saggio “Ministero della pace. Dalla visione alla governance: le cinque rotte”. A pubblicarlo Sempre Editore, in un tempo di riarmi e guerre, dal Medio Oriente al Sudan. “La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre”, sottolinea Laila Simoncelli, l’autrice del volume, in una testimonianza per l’agenzia Dire. “Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la nonviolenza, le esperienze di condivisione e un’economia non predatoria”. Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione: “C’è bisogno di un ministero perché c’è bisogno di inserirsi nell’infrastruttura dello Stato, degli Stati”. Secondo Fadda, “è necessario fare un passo oltre l’ideale ed entrare nel mondo del concreto”.