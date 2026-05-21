Flotilla,”Ben Gvir e gli altri ministri ‘non graditi’ in Campania”: Fico banna l’intero governo di Israele (come Sanchez)

di Nadia Cozzolino e Redazione

NAPOLI – “Le immagini che mostrano Ben Gvir con gli attivisti ammanettati e costretti a terra raccontano meglio di qualsiasi parola il livello di violenza e disumanità raggiunto dal governo israeliano più estremo. Intanto a Gaza continuano i bombardamenti, la fame, la distruzione e la morte di migliaia di civili palestinesi, bambini e famiglie innocenti. Per questo sono convinto che le istituzioni democratiche debbano assumere posizioni nette e chiare. Pertanto annunciamo che i membri del governo israeliano, responsabili di queste politiche, non sono persone gradite nella nostra Regione“. Lo scrive sui social il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

“STOP ANCHE A RAPPORTI CON DIPLOMATICI”

Nel post, il governatore rivolge un pensiero al deputato M5s Dario Carotenuto: “Si trovava a bordo della Flotilla diretta verso Gaza quando è stato fermato e trasferito con forza insieme ad altri attivisti presenti sulle imbarcazioni. Un atto gravissimo che richiama ancora una volta un tema fondamentale, il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Perché nessun Paese può pensare di sospendere il diritto, la dignità delle persone e le regole internazionali davanti agli occhi del mondo”.

“Interromperemo come amministrazione regionale ogni rapporto istituzionale con rappresentanti diplomatici riconducibili a questo governo – conclude Fico – e ci auguriamo che nessun militare dell’Idf scelga la nostra terra per momenti di vacanza e normalità mentre a Gaza continua questa tragedia umanitaria”.

IL PREMIER SPAGNOLO CON TAJANI: “SANZIONI CONTRO BEN GVIR DA BRUXELLES”. PER IL MINISTRO VIETATO L’INGRESSO IN SPAGNA

L’interdizione di Fico al territorio ‘di sua competenza’ segue la misura analoga già intrapresa lo scorso settembre da Pedro Sanchez, premier spagnolo, nei confronti di Ben Gvir. Lo stesso primo ministro, dai suoi canali social, fa sapere di non essere rimasto indifferente alle immagini che vedono il rappresentante del governo di Tel Aviv umiliare i membri della flottiglia. E annuncia di unirsi all‘iniziativa già avviata con l’Ue dal ministro degli Esteri italiano, Tajani. “Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir che umilia i membri della flottiglia internazionale in supporto a Gaza sono inaccettabili. Non tollereremo che nessuno maltratti i nostri cittadini”, scrive infatti Sanchez. “A settembre ho annunciato il divieto di accesso al territorio nazionale di questo membro del governo israeliano. Ora- conclude- stiamo spingendo a Bruxelles affinché queste sanzioni vengano elevate a livello europeo con urgenza”.