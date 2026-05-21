Attacchi all’avvocato Gianelli che difende El Koudri, 80 legali lo difendono: “Ridicolo prendersela con lui”

MODENA – “A Fausto Gianelli va tutto il nostro rispetto e la nostra solidarietà di amici e colleghi, oltre che la vicinanza ed il sostegno di cui chiunque ha bisogno quando lavora con cura e dedizione”. Si conclude così una lettera firmata da Rete Resistenza Legale, Legal Team Italia e da un’ottantina di avvocati di diverse città italiane per esprimere sostegno al legale che difende Salim El Koudri, sotto inchiesta a Modena con l’accusa di aver investito otto pedoni. La lettera, aperta a ulteriori sottoscrizioni, risponde così a chi oggi descrive Gianelli come “avvocato dei terroristi” e lo utilizza “allo scopo di manipolare una vicenda umana e giudiziaria, sulla quale si dovrebbe interrogare l’intera società e non interrogare chi difende il nemico di turno”. Contro Gianelli si sono espressi, tra gli altri, alcuni esponenti del centrodestra a Modena.

Gli avvocati sono “quelle persone che entrano in luoghi che vi fanno paura, come i tribunali e le carceri, o gli ospedali, a volte anche gli obitori. Sono le uniche persone che vi possono parlare in alcune circostanze, in cui magari avete divieti di colloqui, o che possono vedervi, anche se siete detenuti al 41 bis”, si legge nella lettera. “Sono quelli che sono molto vicini ai luoghi infernali di questa società, che li attraversano, a volte cercando insieme con voi la strada migliore per risalire dall’abisso. Sono le persone che hanno studiato moltissimi anni– prosegue il testo- che nella stragrande maggioranza dei casi non sono figli di avvocati e non hanno spalle, se non le proprie”. Ebbene, in questi giorni, “su di uno di questi avvocati si stanno accanendo moltissimi di coloro che si sentono toccati dalla tragedia di Modena: è Fausto Gianelli, una persona attenta ai diritti di tutte e tutti- sottolineano i suoi colleghi- che sin dall’inizio della propria carriera si occupa di diritti umani e di diritto penale”.

Per i firmatari della lettera, “è semplicemente ridicolo pensare che i reati commessi dai nostri assistiti possano riguardarci moralmente ed umanamente: le responsabilità come si legge nell’articolo 27 della Costituzione restano individuali, cosi come il diritto ad un processo giusto”. Poi ci sono le pene, “che non devono essere degradanti e contrarie al senso di umanità- aggiungono i legali- ma certe e finalizzate alla rieducazione del detenuto. Nessuna vendetta, soprattutto laddove è più difficile. E se c’è una persona che queste cose le conosce a perfezione, è sicuramente Gianelli”.