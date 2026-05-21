giovedì 21 Maggio 2026

Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: “Concluso lo sciame sismico. Venerdì scuole riaperte”

Venerdì tutte le scuole di Pozzuoli riapriranno regolarmente. Il centro operativo comunale resterà attivo

di Nadia CozzolinoData pubblicazione: 21-5-2026 ore 17:44Ultimo aggiornamento: 21-5-2026 ore 17:44

NAPOLI – “Si è concluso lo sciame sismico di questa mattina e non registriamo danni“. Lo annuncia il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

“Ci siamo appena riuniti, alla presenza dell’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, per fare il punto della situazione. I nostri tecnici e quelli di città Metropolitana – ha scritto Manzoni sui social – hanno completato accurati sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici e non è stata riscontrata alcuna criticità. Per questo motivo, domani tutte le scuole di Pozzuoli riapriranno regolarmente. Il centro operativo comunale resterà attivo“.

Leggi anche

VIDEO | Leone XIV ad Acerra, dove l’ambulatorio è per tutti

di Vincenzo Giardina

Terremoto ai Campi Flegrei, a Napoli scuole chiuse nella “zona rossa” di Bagnoli-Fuorigrotta. L’elenco completo

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»