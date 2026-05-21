Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: “Concluso lo sciame sismico. Venerdì scuole riaperte”

NAPOLI – “Si è concluso lo sciame sismico di questa mattina e non registriamo danni“. Lo annuncia il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

“Ci siamo appena riuniti, alla presenza dell’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, per fare il punto della situazione. I nostri tecnici e quelli di città Metropolitana – ha scritto Manzoni sui social – hanno completato accurati sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici e non è stata riscontrata alcuna criticità. Per questo motivo, domani tutte le scuole di Pozzuoli riapriranno regolarmente. Il centro operativo comunale resterà attivo“.