Stellantis, nuovo piano strategico 2030: 60 modelli e 60 miliardi di investimenti. Quale futuro per Maserati, Fiat & co.

TORINO – Da qui al 2030, ci saranno “oltre 60 lanci di nuovi veicoli e 50 aggiornamenti significativi”, per tutti i marchi e le diverse alimentazioni, tra cui 29 veicoli elettrici a batteria, 15 veicoli elettrici ibridi plug-in o con autonomia estesa, 24 veicoli elettrici ibridi e 39 veicoli con motorizzazioni termiche o mild hybrid. È l’obiettivo in casa Stellantis di una “gestione più efficace di un portafoglio di marchi senza pari”, nell’ambito di “Fastlane 2030“, nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro al 2030, nel vivo durante la sessione mattutina dell’Investor day oggi nella sede di Auburn Hills, in Michigan, Stati uniti.

I 4 MARCHI GLOBALI CON IL PIÙ ALTO POTENZIALE DI REDDITIVITÀ, QUALI SONO

Con un “approccio rifocalizzato”, i quattro marchi globali caratterizzati da una maggiore scala e dal più alto potenziale di redditività sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. Grazie alla loro presenza multiregionale, “questi marchi sono i candidati ideali per guidare il lancio dei nuovi asset globali. Il 70% degli investimenti del piano per marchi e prodotti sarà destinato a questi brand, nonché a Pro One, la business unit dei veicoli commerciali”, si legge ancora nel piano.

I MARCHI REGIONALI, QUELLI ‘SPECIALIZZATI’ E IL LUXURY BRAND MASERATI

I cinque marchi regionali dell’azienda, Chrysler, Dodge, Citroën, Opel e Alfa Romeo, “ognuno molto forte nei rispettivi mercati”, beneficeranno degli stessi asset globali, “accrescendo la distintività dei marchi per soddisfare al meglio i clienti”.

Gli storici marchi Ds e Lancia, importanti in Francia e in Italia, saranno gestiti rispettivamente da Citroën e Fiat sviluppati come marchi specializzati. L’azienda prevede inoltre di “rafforzare il futuro di Maserati, un marchio di puro lusso, forte di una relazione unica con i clienti e di una gamma prodotto altamente competitiva e di grande rilievo, che si amplierà con due nuovi modelli del segmento E”, nella fascia alta o di lusso, di grandi dimensioni. Una roadmap dettagliata sarà condivisa a Modena nel dicembre 2026. “Ogni marchio di Stellantis svolgerà un ruolo chiaro nel rispetto dei nostri impegni FaSTLAne 2030”, evidenzia l’ad Stellantis Antonio Filosa.