VIDEO | Leone XIV ad Acerra, dove l’ambulatorio è per tutti

ROMA – Un servizio per le persone più fragili, in un territorio ferito dall’inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l’ambulatorio popolare “San Giuseppe Moscati”, inaugurato ad Acerra, nella Terra dei fuochi, in prossimità della visita di papa Leone XIV nella città campana, sabato 23 maggio. “Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute”, sottolinea Vincenzo Castaldo, direttore di Caritas Acerra, in una testimonianza per l’agenzia Dire.

“Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono scegliere se curarsi o mettere un piatto a tavola”. L’ambulatorio è nato con l’impegno del vescovo, monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Al “San Giuseppe Moscati” sono possibili screening e visite gratuite, anche pediatriche.

LEONE XVI IL 23 MAGGIO AD ACERRA, DIRETTA SU CANALE 21

Papa Leone XVI torna in Campania sabato 23 maggio e ritorna anche la lunga diretta televisiva di Canale 21 a partire dalle 7:10 fino a quando il Pontefice avrà fatto ritorno in Vaticano al termine della mattinata. Dopo la storica giornata di venerdì 8 maggio tra Pompei e Napoli, Prevost visita nuovamente la Campania ed arriva ad Acerra la città simbolo della Terra dei Fuochi. Canale 21, proprio come avvenuto tra Pompei e Napoli con una straordinaria partecipazione del pubblico televisivo, seguirà tutta la visita papale dal momento della partenza in elicottero da Roma fino alla conclusione di tutti gli appuntamenti papali in Duomo ed in piazza Calipari ad Acerra ed al rientro in Santa Sede. La visita di papa Leone XVI onora una promessa di papa Francesco. Il suo predecessore aveva già programmato una visita ad Acerra poi annullata a causa della pandemia.

Prevost ripercorre le orme di Bergoglio riproponendo con forza il tema della salvaguardia del Creato, della solidarietà nei riguardi delle vittime dell’inquinamento, della conservazione ed equa distribuzione delle risorse naturali. La visita avviene in occasione del decimo anniversario dell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì” dedicata proprio alla cura dell’ambiente casa comune. La mattinata acerrana si svolgerà tra le strade per l’abbraccio con i fedeli, in Duomo e Piazza Calipari con preghiere, testimonianze, interventi istituzionali, messaggi e benedizione papale. “Ancora un grande sforzo organizzativo – dichiara l’editore di Canale 21 Paolo Torino – per consentire ai nostri telespettatori di condividere una visita importantissima del Papa. Uno sforzo editoriale come quello dello scorso 8 Maggio che è stato apprezzato con alti indici d’ascolto e gradimento dal nostro pubblico.

Canale 21 ad Acerra racconterà, con analogo impegno, un appuntamento epocale su di un tema fondamentale per il futuro del pianeta e dell’umanità. Una giornata emozionante che conferma il grande rapporto d’amore tra il Papa e la nostra terra”. Dalle 7:10 e fino al termine della visita papale di sabato 23 maggio, Canale 21 proporrà tutti gli appuntamenti e gli incontri con immagini esclusive, testimonianze, servizi speciali, commenti tra lo studio centrale e le postazioni degli inviati ad Acerra. La diretta sarà visibile in Campania sul 10 dgt, sul 19 nel Lazio e in tutto il mondo con lo streaming www.canale21.it. Canale 21 celebra nel 2026 il suo cinquantesimo compleanno dalla fondazione. 50 anni di attività sempre ispirati dal servizio d’informazione, formazione e comunicazione per i telespettatori con i grandi eventi della cronaca, della fede, l’intrattenimento e lo sport.