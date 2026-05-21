Zelensky: “Abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi, un centinaio di morti e feriti” | VIDEO

ROMA – Volodymyr Zelensky ha annuncito su X che le forze speciali ucraine hanno colpito un sito dell’Fsb russo (i servizi segreti) nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra morti e feriti. “I russi devono sentire che questa loro guerra devono terminarla. Le sanzioni ucraine a media e lunga distanza continueranno a funzionare”, ha aggiunto il presidente ucraino.

There are good results from the warriors of the SSU Special Operations Center “A.” A Russian FSB headquarters has been struck, and a Pantsir-S1 surface-to-air missile system has been destroyed in our temporarily occupied territory. Thanks to just this one operation, Russian… pic.twitter.com/mSS7Shf1AI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026

Intanto secondo quanto riportato dal ministero della Difesa bielorusso, Putin ha osservato le esercitazioni nucleari congiunte, insieme al presidente bielorusso Alexander Lukashenko, affermando che l’uso di armi nucleari rimane una misura di “ultima risorsa” e che tali armi devono servire solo come garanzia della sovranità russa e bielorussa.