giovedì 21 Maggio 2026

Zelensky: “Abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi, un centinaio di morti e feriti” | VIDEO

Intanto Putin assiste alle esercitazioni nucleari congiunte con la Bielorussia: "Atomica ultima risorsa"

Data pubblicazione: 21-5-2026 ore 16:18Ultimo aggiornamento: 21-5-2026 ore 16:18

ROMA – Volodymyr Zelensky ha annuncito su X che le forze speciali ucraine hanno colpito un sito dell’Fsb russo (i servizi segreti) nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra morti e feriti. “I russi devono sentire che questa loro guerra devono terminarla. Le sanzioni ucraine a media e lunga distanza continueranno a funzionare”, ha aggiunto il presidente ucraino.

Intanto secondo quanto riportato dal ministero della Difesa bielorusso, Putin ha osservato le esercitazioni nucleari congiunte, insieme al presidente bielorusso Alexander Lukashenko, affermando che l’uso di armi nucleari rimane una misura di “ultima risorsa” e che tali armi devono servire solo come garanzia della sovranità russa e bielorussa.

Leggi anche

Flotilla, la ‘doctor’ bolognese: “Israele ferma i medici, peggio dei Talebani”

di Maurizio Papa

VIDEO | Non solo Ben Gvir, anche la ministra Regev deride gli attivisti inginocchiati della Flotilla

di Sausan Khalil

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»