Arrestato a Milano Artem Tkachuk: la star di ‘Mare Fuori’ devasta auto e minaccia la Polizia

MILANO – Dalla cella della fiction a quella vera del carcere di San Vittore. Artem Tkachuk, l’attore venticinquenne di origine ucraina diventato una celebrità per il ruolo di “Pinuccio ‘o pazzo” nella serie dei record della Rai Mare Fuori, è stato arrestato nella notte a Rho, nell’hinterland milanese. Le accuse per lui sono pesantissime: danneggiamento pluriaggravato in concorso, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

I fatti, a quanto si legge su Repubblica, si sono consumati intorno all’1:10 in via Molino Prepositurale. A far scattare l’allarme è stata una residente, svegliata dai forti rumori provenienti dalla strada. Dal balcone la donna ha assistito alla scena: un gruppo di quattro ragazzi che, in preda a una violenza del tutto gratuita, colpivano una dopo l’altra le auto in sosta. Uno di loro era un volto conosciuto.

Alla vista delle divise, si legge ancora, i quattro giovani non hanno accennato a calmarsi. Al contrario, hanno assunto un atteggiamento di aperta sfida. A quel punto i poliziotti hanno riconosciuto il leader del gruppo: Artem Tkachuk. L’attore, in evidente stato di alterazione, si è scagliato verbalmente contro gli agenti. Ora è a San Vittore.

Per l’attore, noto anche per aver interpretato “Tyson” nel film La paranza dei bambini (tratto dal romanzo di Roberto Saviano) e per aver partecipato a Pechino Express, non si tratta della prima violenta disavventura con la giustizia. Solo negli ultimi dodici mesi Tkachuk aveva collezionato diversi precedenti analoghi.