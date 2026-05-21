Tg Cultura, l’edizione di giovedì 21 maggio 2026

L’ARTE INCONTRA L’ACQUA, ANNUNCIATI VINCITORI DEL PREMIO ACEA

Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del Premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e Sae Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell’acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d’arte, ha assegnato il primo premio a Rucsanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell’acqua come risorsa; il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell’acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Liters (way of finding) e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve?.

AL PARCO APPIA ANTICA LA III EDIZIONE DI ‘ATTRAVERSAMENTI’

La Chiesa di San Nicola, di fronte al Mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti – La via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell’Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con dieci appuntamenti che non si limitano a ‘mettere in scena’, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche, discipline. Nel corso delle settimane, il programma alterna performance e spettacoli : dalla discesa nella Commedia dantesca di Versus Dante all’incontro tra arte e scienza di Botanica fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l’imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane.

IL TINDARI FESTIVAL CELEBRA LA SUA 70ESIMA EDIZIONE

Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto presenta il nuovo cartellone ‘Abumanesimo – l’essere, il non essere, il perire’, ispirato e dedicato all’intellettuale originario di Patti Beniamino Joppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio coinvolgendo sette comuni del messinese con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti, Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Abbagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia e Isabella Ragonese.

A PALAZZO CITTERIO MIMMO PALADINO CON I SUOI ‘DORMIENTI’

Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico, dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la Sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai Dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l’architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni Novanta, i Dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento la visita del pubblico, riproposta anche per l’appuntamento milanese.