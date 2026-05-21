VIDEO| Mondiali, Ewan McGregor presenta i convocati della Scozia: “Un paese facile da amare”

ROMA – La Scozia torna ai Mondiali dopo 28 anni di assenza e sceglie un volto d’eccezione per presentare la rosa dei 26 convocati che partiranno alla volta di Stati Uniti, Messico e Canada. È Ewan McGregor, in un video diventato virale sui social, ad accompagnare i tifosi verso l’annuncio fatto nella clip. L’attore di “Trainspotting”, “Star Wars” e “Moulin Rouge!” è nato nella città scozzese di Perth e con orgoglio – mentre scorrono le immagini di paesaggi incontaminati e tifosi che si abbracciano – racconta “un Paese facile da amare”.

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Il 55enne, poi, rivolgendosi agli spettatori, dice: “Dopo 28 lunghe estati, il mondo finalmente sentirà di nuovo la vostra voce”. Nei titoli di coda, poi, appaiono i convocati. Tra questi anche Scott McTominay e Billy Gilmour del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino.