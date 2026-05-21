VIDEO| Rissa in tribuna durante Palermo-Catanzaro: tensione durante l’intervallo tra dirigenti e tifosi

ROMA – Tensione allo stadio Barbera di Palermo durante i playoff per la serie A tra la squadra del capoluogo siciliano e il Catanzaro. Animi accesi in tribuna autorità dove, durante l’intervallo, è scoppiata una rissa tra dirigenti e tifosi.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato il parapiglia partito da una discussione velocemente degenerata in quello che poi si è visto nelle immagini diventate virali sui social. Tra i coinvolti il figlio del ds del Catanzaro, Ciro Polito, e la moglie, oltre ad altri componenti della società. A sedare gli animi sono dovuti intervenire gli uomini della sicurezza e la Digos.

Clamorosa rissa nell'intervallo della semifinale playoff tra tifosi del Palermo e una delegazione del Catanzaro pic.twitter.com/4snhWLVkv7 — Claudio Mele (@Clad_Mele) May 20, 2026

Il presidente del Catanzaro – come riporta la Gazzetta dello Sport – ha poi denunciato la vicenza: “Da uomo del Sud mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose, in tribuna sono stati aggrediti la moglie e il figlio del d.s. Ciro Polito e altri tesserati, nonché i genitori di Aquilani con la madre del nostro allenatore in lacrime e spaventata. Polito ha dovuto accompagnare i suoi familiari in ospedale senza vedere più la partita. Anche alcuni steward negli spogliatoi hanno aggredito nostri giocatori. Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento”.

La tensione è proseguita anche a fine gara con l’esplosione di petardi e fumogeni sul terreno di gioco. “È scoppiato un petardo vicino a un collaboratore, che è svenuto e abbiamo subito chiamato i soccorsi”, ha detto Alberto Aquilani – allenatore del Catanzaro – parlando con la stampa dopo il match.