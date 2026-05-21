Terremoto ai Campi Flegrei, a Napoli scuole chiuse nella “zona rossa” di Bagnoli-Fuorigrotta. L’elenco completo

NAPOLI – In seguito all’evento sismico di questa notte ed allo sciame tutt’ora in corso, l’amministrazione Comunale di Napoli, d’intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha disposto un provvedimento di chiusura precauzionale per la giornata di oggi 21 maggio, per gli istituti scolastici situati all’interno della “zona rossa” del quartiere Bagnoli-Fuorigrotta. Così in una nota di Palazzo San Giacomo in cui si legge che il provvedimento si è reso necessario “per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell’incolumità di studenti, personale docente e ATA”.

Questo l’elenco delle scuole comunali interessate dal provvedimento: