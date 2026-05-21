giovedì 21 Maggio 2026

Terremoto ai Campi Flegrei, a Napoli scuole chiuse nella “zona rossa” di Bagnoli-Fuorigrotta. L’elenco completo

Il provvedimento si è reso necessario "per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici"

Data pubblicazione: 21-5-2026 ore 9:03Ultimo aggiornamento: 21-5-2026 ore 9:03

NAPOLI – In seguito all’evento sismico di questa notte ed allo sciame tutt’ora in corso, l’amministrazione Comunale di Napoli, d’intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha disposto un provvedimento di chiusura precauzionale per la giornata di oggi 21 maggio, per gli istituti scolastici situati all’interno della “zona rossa” del quartiere Bagnoli-Fuorigrotta. Così in una nota di Palazzo San Giacomo in cui si legge che il provvedimento si è reso necessario “per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell’incolumità di studenti, personale docente e ATA”.

Questo l’elenco delle scuole comunali interessate dal provvedimento:

  • Scuola dell’Infanzia “J.F. Kennedy”, del 10° Circolo Comunale, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale J.F. Kennedy n. 431;
  • Scuola dell’Infanzia Collodi e Asilo Nido G. Rossa, del 10° Circolo Comunale, ubicata in Via della Liberazione n. 113;
  • Scuola Secondaria di 1° Grado Console e Scuola Primaria Nuova Bagnoli dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – Console, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale Nuova Agnano n. 30;
  • Scuola Primaria “Fornari” dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – “Console”, ubicata in località Bagnoli, in Via Diomede Carafa n. 28, con annessa palestra;
  • Scuola Secondaria di l° Grado “Fascio” dell’Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 68;
  • Scuola d’Infanzia e Primaria “Madonna Assunta” dell’Istituto Comprensivo Statale “Madonna Assunta”, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 62;
  • Scuola “llioneo” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via llioneo n. 113;
  • Scuola “Pendio” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via Tacito n. 31;
  • Scuola dell’Infanzia Comunale “La Nidiata”, sita in via Severino Boezio, n. 39;
  • I.C. Michelangelo Augusto, sede centrale, sito in via Ilioneo, n. 12.

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