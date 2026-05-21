giovedì 21 Maggio 2026

Gli Usa rimuovono Francesca Albanese dalla lista delle persone sanzionate

La decisione arriva una settimana dopo che un giudice federale aveva sospeso tali misure, affermando che l'amministrazione Trump avesse violato il diritto alla libertà di espressione

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 21-5-2026 ore 8:48Ultimo aggiornamento: 21-5-2026 ore 8:48

ROMA – Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. La decisione arriva una settimana dopo che un giudice federale aveva sospeso tali misure, affermando che l’amministrazione Trump avesse violato il diritto alla libertà di espressione. In un aggiornamento pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro Usa, il nome di Albanese è stato inserito nella sezione “Rimozione della designazione relativa alla Corte penale internazionale”.

Le sanzioni erano state imposte a luglio 2025 in seguito al rapporto redatto dalla relatrice sulla complicità delle principali aziende statunitensi – 48 in tutto – nella “campagna genocida in corso di Israele a Gaza”. Ad Albanese, nella pratica, era impedito di entrare negli Stati Uniti e avere conti bancari nel Paese. Lo scorso febbraio il marito della donna, Massimiliano Cali, e la figlia (cittadina statunitense) hanno fatto causa all’amministrazione Trump. Una settimana fa l’epilogo che ha fatto gioire Albanese su X: “Insieme siamo Uno”.

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