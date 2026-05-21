giovedì 21 Maggio 2026

L’oroscopo di giovedì 21 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 21-5-2026 ore 8:13Ultimo aggiornamento: 21-5-2026 ore 8:13

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Questa è una giornata carica e se devi dire qualcosa che non va, agisci da subito, perché questo è un periodo che consente molto di più, riscontri positivi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi l’amore va in secondo piano, potresti essere rimasto scottato da una delusione d’amore o dall’atteggiamento di una persona che si è rivelata incomprensibile.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata tutto sommato spensierata e soddisfacente. Arriva un messaggio, un contatto utile e per chi lavora in proprio o a provvigione: una soddisfazione.


Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Per quelli che hanno il partner giusto grandi eventi. Avrai un’intuizione geniale; da qualche tempo ti sembra di fare sogni premonitori.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Le piccole tensioni possono essere superate con un po’ di ottimismo, cerca di circondarti di persone cariche di energia, ultimamente hai dato molto, ricevuto poco.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se devi far partire un lavoro o affrontare una prova, questo è il momento giusto per analizzare tutti i dettagli. La tua energia si unisce a una ritrovata chiarezza mentale: affronta ciò che hai rimandato, senza forzare troppo i tuoi limiti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Hai qualche chance in più anche nei contatti e nei viaggi. Migliora l’intesa nel rapporto di coppia, e anche la sensualità è più prorompente nel corso del pomeriggio e della serata. Riconferme di lavoro.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In amore stai in pausa: evita incontri occasionali. Ti sentirai spossato e vorrai startene per conto tuo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore incerto, non è detto che tu debba rimettere in discussione un sentimento. Oggi lo stress si fa sentire!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ecco una giornata particolarmente forte, decisa, positiva, ma c’è tanto da fare nella tua vita, cambiamenti che riguardano soci, collaborazioni; tutto è in evoluzione.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Entro le prossime due settimane bisognerà capire da che parte andare. Goditi qualche avventura, ma senza crederci troppo, e se pensi che un progetto va intrapreso, non farti scoraggiare da nessuno.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Queste sono giornate importanti per definire il tuo ruolo nell’ambiente lavorativo, arriva una bella sorpresa, una bella soddisfazione. Qualcuno farà una scelta, cambiamenti.


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