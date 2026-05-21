L’oroscopo di giovedì 21 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Questa è una giornata carica e se devi dire qualcosa che non va, agisci da subito, perché questo è un periodo che consente molto di più, riscontri positivi.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi l’amore va in secondo piano, potresti essere rimasto scottato da una delusione d’amore o dall’atteggiamento di una persona che si è rivelata incomprensibile.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Giornata tutto sommato spensierata e soddisfacente. Arriva un messaggio, un contatto utile e per chi lavora in proprio o a provvigione: una soddisfazione.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Per quelli che hanno il partner giusto grandi eventi. Avrai un’intuizione geniale; da qualche tempo ti sembra di fare sogni premonitori.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Le piccole tensioni possono essere superate con un po’ di ottimismo, cerca di circondarti di persone cariche di energia, ultimamente hai dato molto, ricevuto poco.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Se devi far partire un lavoro o affrontare una prova, questo è il momento giusto per analizzare tutti i dettagli. La tua energia si unisce a una ritrovata chiarezza mentale: affronta ciò che hai rimandato, senza forzare troppo i tuoi limiti.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Hai qualche chance in più anche nei contatti e nei viaggi. Migliora l’intesa nel rapporto di coppia, e anche la sensualità è più prorompente nel corso del pomeriggio e della serata. Riconferme di lavoro.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
In amore stai in pausa: evita incontri occasionali. Ti sentirai spossato e vorrai startene per conto tuo.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore incerto, non è detto che tu debba rimettere in discussione un sentimento. Oggi lo stress si fa sentire!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Ecco una giornata particolarmente forte, decisa, positiva, ma c’è tanto da fare nella tua vita, cambiamenti che riguardano soci, collaborazioni; tutto è in evoluzione.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Entro le prossime due settimane bisognerà capire da che parte andare. Goditi qualche avventura, ma senza crederci troppo, e se pensi che un progetto va intrapreso, non farti scoraggiare da nessuno.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Queste sono giornate importanti per definire il tuo ruolo nell’ambiente lavorativo, arriva una bella sorpresa, una bella soddisfazione. Qualcuno farà una scelta, cambiamenti.