Meteo, le previsioni di giovedì 21 maggio 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Alta pressione africana. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in gran parte soleggiato con clima quasi estivo su tante regioni; il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità, anche compatta, su Cilento e cosentino, settori dove non si potranno escludere delle veloci piogge. Temperature in ulteriore aumento con tanti 27-29°C.

NORD

La pressione aumenta ulteriormente sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso praticamente dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, pertanto i mari risulteranno calmi. Clima quasi estivo con punte massime di 28°C.

Temperature: valori massimi attesi tra i 23°C di Genova e i 26-28°C di tante città di pianura.

CENTRO e SARDEGNA

Arriva l’anticiclone a matrice sub-tropicale. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si potranno escludere alcuni annuvolamenti, innocui, sui settori appenninici. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con locali rinforzi, mari generalmente poco mossi. Caldo.

Temperature: valori massimi compresi tra i 19-20°C di Campobasso e l’Aquila e i 28-29°C di Firenze e Roma.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione si rinforza, di conseguenza l’atmosfera diventa sempre più stabile. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto sul Cilento e in provincia di Cosenza (specie sul settore tirrenico), potranno verificarsi delle veloci precipitazioni. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, i mari saranno mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 19°C di Potenza e i 27°C di Napoli.