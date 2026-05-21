giovedì 21 Maggio 2026

Meteo, le previsioni di giovedì 21 maggio 2026

Alta pressione africana. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in gran parte soleggiato con clima quasi estivo su tante regioni

Data pubblicazione: 21-5-2026 ore 7:29Ultimo aggiornamento: 21-5-2026 ore 7:29

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Alta pressione africana. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in gran parte soleggiato con clima quasi estivo su tante regioni; il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità, anche compatta, su Cilento e cosentino, settori dove non si potranno escludere delle veloci piogge. Temperature in ulteriore aumento con tanti 27-29°C.

NORD

La pressione aumenta ulteriormente sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso praticamente dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, pertanto i mari risulteranno calmi. Clima quasi estivo con punte massime di 28°C.

Temperature: valori massimi attesi tra i 23°C di Genova e i 26-28°C di tante città di pianura.

CENTRO e SARDEGNA

Arriva l’anticiclone a matrice sub-tropicale. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si potranno escludere alcuni annuvolamenti, innocui, sui settori appenninici. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con locali rinforzi, mari generalmente poco mossi. Caldo.

Temperature: valori massimi compresi tra i 19-20°C di Campobasso e l’Aquila e i 28-29°C di Firenze e Roma.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione si rinforza, di conseguenza l’atmosfera diventa sempre più stabile. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto sul Cilento e in provincia di Cosenza (specie sul settore tirrenico), potranno verificarsi delle veloci precipitazioni. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, i mari saranno mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 19°C di Potenza e i 27°C di Napoli.

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