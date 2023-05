Giunta della Valle d’Aosta vara una nuova classificazione delle strutture alberghiere

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 21 mag. – Una nuova classificazione alberghiera in Valle d’Aosta: la giunta regionale l’ha approvata, e l’atto inizierà nei prossimi giorni l’iter per la sua discussione nella quarta commissione Sviluppo economico e al Consiglio degli enti locali, per poi tornare in giunta per il via libera definitivo. L’atto introduce -accanto all’attuale classificazione in stelle, da 1 a 5- le categorie delle 3 stelle superior e delle 4 stelle superior. Introduce per i residence (residenze turistico-alberghiere) la nuova classificazione a 5 stelle, finora non prevista e limitata a 4.

La delibera contiene anche le nuove disposizione per gli alberghi diffusi, una forma di ricettività finora poco utilizzata in Valle: la novità è l’ampliamento fino a 500 metri della distanza tra le camere dell’albergo e la reception -l’immobile in cui sono inseriti i servizi di accoglienza- considerato finora un parametro troppo restrittivo. “La nuova disciplina, con la novità del raggio di 500 metri rispetto alla costruzione centrale, darà la possibilità di avviare l’attività e la costruzione di alberghi diffusi”, dice l’assessore al Turismo della Regione Valle d’Aosta, Giulio Grosjacques.

La nuova classificazione tecnica sarà applicata da subito per le strutture alberghiere ed extralberghiere che faranno lavori per adeguamenti strutturali con l’obiettivo di elevare la propria classificazione, e per le nuove edificazioni la cui licenza avverrà dopo l’approvazione della delibera. Per gli altri, la riclassificazione avverrà dall’1 dicembre 2029, dopo due valutazioni quinquennali di classificazione. La bozza di delibera aveva già avuto il parere favorevole in una lettera dello scorso 27 aprile da parte dell’Adava, l’Associazione degli albergatori e delle imprese turistiche della Valle d’Aosta.