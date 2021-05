Vittoria, l’IC Portella della Ginestra vince il Premio Regionale Scuola Digitale

RAGUSA – Ad aggiudicarsi la terza edizione del Premio Regionale Scuola Digitale, per il primo ciclo, è stato l’istituto comprensivo ‘Portella della Ginestra’ di Vittoria (Ragusa). Vincitrici sono state le quarte elementari A, C e D che si sono confrontate da remoto con le scuole delle altre otto province siciliane. Il Premio Scuola Digitale, promosso dal ministero dell’Istruzione, è nato per favorire l’eccellenza degli studenti e l’impegno delle scuole italiane nel settore dell’innovazione didattica e digitale e gli alunni dell’istituto di Vittoria hanno vinto con il progetto ‘Live onLife.



“Si è trattato di un percorso che si collega all’Agenda 2030– ha spiegato alla Dire la dirigente scolastica Daniela Mercante- in cui i nostri bambini hanno lavorato sull’eco-sostenibilità e case smart, utilizzando materiale da riciclo. Supportati dalle docenti Maria Giovanna Battaglia e Silvana Lena, hanno studiato coding, physical computing e robotica”. “Siamo felici che la nostra scuola rappresenterà la Sicilia nella fase nazionale– ha commentato la dirigente- ci sentiamo orgogliosamente investiti di questa sicilianità e l’orgoglio aumenta, se pensiamo che il nostro istituto appartiene ad un territorio di periferia. Adesso abbiamo bisogno del tifo di tutte le scuole della nostra isola”.