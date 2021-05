Covid, in Brasile arriva la variante indiana: sei marinai isolati in nave

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Lo stato del Maranhao, nel nord-est del Paese, ha registrato i primi casi della variante indiana del coronavirus (denominata B.1.617) in Brasile. Ci sono sei persone che sono arrivate nello Stato a bordo della nave cargo Mv Shandong da Zhi, ormeggiata al largo della costa. L’informazione è stata confermata ieri da Carlos Lula, segretario di Stato alla salute e presidente del Consiglio nazionale delle segreterie alla sanità (Conselho Nacional de Secretarios de Saude, Conass).



Il caso viene monitorato da sabato, quando un paziente indiano è stato ricoverato in un ospedale privato nella capitale Sao Luis con sintomi di Covid-19. L’uomo era un membro dell’equipaggio della Mv Shandong da Zhi, che ha raggiunto la costa del Maranhao e da allora è in quarantena. Secondo Lula, è stato effettuato il test sulle persone a bordo della nave cargo e di queste sei sono risultate positive al ceppo indiano. Per questo motivo l‘equipaggio è in quarantena e la nave, che non è autorizzata ad attraccare sulla costa del Maranhao, rimane al largo.



Lula ha avvertito che altre cento persone hanno avuto contatti con gli occupanti contagiati della Mv Shandong e pertanto saranno tenuti sotto osservazione per i prossimi giorni. “Il ministero della Salute sta inviando una squadra, stiamo lavorando insieme all’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa)” ha detto Lula, aggiungendo che “sono state prese tutte le misure necessarie”, che “l’equipaggio è in isolamento e la nave non è autorizzata ad attraccare”.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la variante è stata classificata come “degna di interesse globale”.



L’organismo Onu ha inoltre affermato che il ceppo predominante di B.1.617 è stato identificato per la prima volta in India a dicembre, sebbene una versione precedente sia stata rilevata nell’ottobre 2020.

Una settimana fa, il governo federale ha vietato l’ingresso dei voli provenienti dall’India, come ha confermato in un’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale federale. Con la decisione è accolta la raccomandazione formulata dall’Anvisa, preoccupata per i casi di Covid-19 in India e soprattutto l’elevato numero di decessi.

BRAZIL HAS FIRST CONFIRMED CASES OF INDIA VARIANT

by João Marcelo

SAO PAULO – The state of Maranhão, in the northeast of the country, recorded the first cases of the Indian variant of the coronavirus (called B.1.617) in Brazil. There are six people who arrived in the state aboard Zhi’s MV Shandong, moored off the coast of the state. The information was confirmed by Carlos Lula, state secretary of health and president of Conass (National Council of Health Secretaries), on the morning of Thursday, the 20th.

The case has been followed since last Saturday, the 15th, when an Indian patient was admitted to a private hospital in the capital São Luís with symptoms suggestive of covid-19. The individual was a crew member of Zhi’s MV Shandong, which reached the coast of Maranhão and has been in quarantine ever since. According to Secretary Carlos Lula, it was possible to carry out the genomic study of 6 samples, which were positive for the Indian strain. Because of this, the crew is isolated and the ship, which is not allowed to dock on the coast of Maranhão, remains at anchor.

Lula also pointed out that another 100 people had contact with these individuals. They will be observed and monitored closely for the next few days. “The Ministry of Health is sending a team and we have been working together with Anvisa. I wanted to say that all measures are being taken, the crew is all isolated and the ship is not allowed to dock,” said Lula.

According to the WHO World Health Organization, the variant is being classified as a type “worthy of global concern”. WHO said that the predominant strain of B.1.617 was first identified in India in December, although an earlier version was detected in October 2020.

Last Friday, the 14th, the federal government banned the entry of foreigners on flights originating in India, according to an extra edition of the Federal Official Gazette. The decision meets a recommendation made by the National Health Surveillance Agency (Anvisa) due to successive records of cases and deaths in the country.

BRASIL TEM PRIMEIROS CASOS CONFIRMADOS DA VARIANTE DA ÍNDIA

por João Marcelo

SAO PAULO – O estado do Maranhão, no nordeste do país, registrou os primeiros casos da variante indiana do coronavírus (chamada de B.1.617) no Brasil. São seis pessoas que chegaram ao estado a bordo do navio MV Shandong da Zhi, atracado no litoral do estado. A informação foi confirmada por Carlos Lula, secretário estadual de Saúde e presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), na manhã da quinta-feira, dia 20.

O caso vem sendo acompanhado desde o último sábado, dia 15, quando um paciente indiano deu entrada num hospital particular na capital São Luís com sintomas sugestivos da covid-19. O indivíduo era tripulante do navio MV Shandong da Zhi, que chegou ao litoral maranhense e está em quarentena desde então. De acordo com o secretário Carlos Lula, foi possível fazer o estudo genômico de 6 amostras, que deram positivo para a cepa indiana. Por conta disso, a tripulação se encontra isolada e o navio, que não tem permissão para atracar na costa do Maranhão, continua ancorado.

Lula também destacou que outras 100 pessoas tiveram contato com esses indivíduos. Elas vão ser observadas e acompanhadas de perto pelos próximos dias. “O Ministério da Saúde está enviando uma equipe e a gente tem atuado em conjunto com a Anvisa. Eu queria afirmar que todas as medidas estão sendo tomadas, a tripulação está toda isolada e o navio não tem permissão para atracar”, disse Lula.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde OMS a variante está sendo classificada como um tipo “digno de preocupação global”. A OMS disse que a linhagem predominante da B.1.617 foi identificada primeiramente na Índia em dezembro, embora uma versão anterior tenha sido detectada em outubro de 2020

Na sexta-feira passada, dia 14, o governo federal proibiu a entrada de estrangeiros em voos com origem na Índia, conforme edição extra do Diário Oficial da União. A decisão atende recomendação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) devido aos sucessivos recordes de casos e mortes no país.