Inghilterra, otto arresti per insulti razzisti a un calciatore del Tottenham

ROMA – Otto arresti per insulti razzisti a un calciatore del Tottenham. Il calciatore sud-coreano Heung-Min Son, infatti, è stato vittima di insulti razzisti via social. Per questo otto persone sono state arrestate, quattro ascoltate: tutti, fa sapere la polizia britannica, “sono sospettati di aver scritto, usato parole e comportamenti, o diffuso materiale scritto, con lo scopo di alimentare l’odio razziale”. Il calciatore del Tottenham era stato insultato dopo aver sbagliato un gol contro il Manchester United.