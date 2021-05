Landella barbiere, meccanico e dentista…lo spot elettorale del 2009

ROMA – Franco Landella che ti ripara la macchina, che ti mette la crema da barba prima di raderti, che ti vende il tipico provolone pugliese da dietro il banco di un alimentari e addirittura che ti ottura una carie con tanto di camice da dentista.



Il tutto suggellato da un coro unanime: ‘Io mi fido di Franco Landella!’, gridato a gran voce da cittadini foggiani in veste di clienti/pazienti. È il singolare spot elettorale datato 2009, per le elezioni amministrative del Comune di Foggia. Protagonista l’allora candidato al Consiglio comunale con il Pdl, e sindaco del capoluogo pugliese dal 2014 al 2021 con la Lega, Franco Landella, arrestato oggi con l’accusa di corruzione e tentata concussione. L’ex primo cittadino si era dimesso dalla sua carica poche settimane fa, proprio per le accuse nei suoi confronti.

