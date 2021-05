L’appello di Zaia: “Per i reduci del Covid esenzione dal ticket per sempre”

VENEZIA – “Chi ha i postumi da Covid per me deve avere l’esenzione dal ticket per sempre, il Covid è bastardo, noi abbiamo avuto pazienti che sono usciti non più deambulanti” e “i postumi di questa patologia possono aver bisogno di cure per tutta la vita“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commentando l’esenzione del ticket per due anni ai soggetti guariti dal Covid.

“Questo è un appello che facciamo al Governo, noi dobbiamo dare sostegno ai reduci di questa guerra”, conclude Zaia.

IN VENETO L’INCIDENZA SCENDE ANCORA, È ALLO 0,87%

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 274 nuovi positivi al Covid, con un’incidenza dello 0,87% sui 31.295 tamponi. I soggetti attualmente positivi sono 11.791 e i ricoverati sono 868, di cui 770 in area critica e 98 in terapia intensiva. I decessi registrati sono 14. “Siamo in zona bianca di fatto ma non di diritto”, commenta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, invitando comunque a “non abbassare la guardia”.

