Business events, Ruffini (Site): “Settore da 570mila addetti, fateci ripartire”

ROMA – Un milione tra piccoli e grandi eventi legati al mondo degli affari, con un fatturato di 65 miliardi di euro (36 mld di impatto sul nostro Pil) che danno lavoro a circa 570 mila addetti. Un settore strategico per il nostro paese, ora fermo per colpa dell’epidemia. La prima parte dell’anno e’ compromessa, ma Annamaria Ruffini, gia’ presidente mondiale e ora del board Site (Society for incentive travel excellence), la piu’ grande organizzazione del settore presente in 90 paesi, lancia l’allarme e chiede al Governo di intervenire con urgenza.”Organizziamo un milione di eventi, tra viaggi di incentivazione, meeting, convegni e congressi. Oltre ai 36 miliardi di Pil, il nostro settore riempie il 40% delle stanze dei nostri hotel a 4 e 5 stelle, con soggetti che hanno grande capacita’ di spesa”.

Le associazioni del settore hanno fatto gruppo e sono scese in campo perche’ non si puo’ piu’ aspettare, bisogna organizzare per tempo la ripartenza: “Ora siamo tutti fermi, noi sin dal 4 marzo ci siamo mossi per difendere la reputazione del nostro Paese, quando sembrava che tutto fosse partito da noi, abbiamo dato una corretta informazione, per dire ‘non cancellate ma spostate di qualche mese i vostri eventi, mantenete l’Italia nelle vostre agende per il 2021 e 2022’. Sotto il marchio Italialive le 10 piu’ importanti associazioni business events si sono mosse per far sentire la loro voce, presentare le nostre proposte alle Istituzioni e alle parti interessate perche’ vogliamo ripartire”.