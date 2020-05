Coronavirus, ‘IdO con Voi’ lancia i labirinti sonori olofonici

ROMA – Dai libri ai cartoni animati, dalle favole alle storie spaventose, i labirinti affascinano da sempre grandi e piccini. Per questa ragione ‘IdO con Voi’ lancia online una semplice e accattivante attivita’ da svolgere con i piu’ piccoli, portando tanti labirinti diversi all’interno delle case. A illustrare il gioco, che permette di lavorare “sull’attenzione uditiva, sul linguaggio attraverso la denominazione dei vari suoni e sulla capacita’ di ascolto e l’organizzazione spaziale”, e’ Silvia Santurro, logopedista e psicomotricista dell’Istituto di Ortofonologia (IdO).

Per iniziare il gioco “avrete bisogno della traccia grafica” dei labirinti “e di un paio di cuffie” in cui ascoltare i suoni e la loro direzione. ‘IdO con Voi’ mette per questo a disposizione tre diversi percorsi scaricabili con allegati i suoni per giocare. Cosi’, una volta indossate le cuffie, “stando bene attenti sentirete un suono, o solo all’orecchio destro o solo all’orecchio sinistro. O ancora- aggiunge Santurro- dietro di voi o addirittura in movimento da destra verso sinistra. Il gioco consistera’ nel trovare la strada giusta sul labirinto, tracciando il percorso in base alla localizzazione sonora che sentirete”.

Nell’esempio che la logopedista porta in video “si inizia sentendo il primo suono a destra, e poi decideremo se andare ancora a destra o dietro, sempre in base alla localizzazione sonora, procedendo in questo modo fino ad arrivare all’uscita”. Finito il labirinto “potrete trasformare questo gioco dando sfogo alla vostra fantasia. Potra’ diventare una mappa del tesoro, a cui giocare con i vostri bambini, muovendovi nelle varie direzioni all’interno della vostra casa- spiega l’esperta- fino a trovare l’oggetto nascosto. Stando sempre bene attenti al suono che sentirete e alla sua localizzazione”.

Tutto cio’ che si allena con questa semplice e divertente attivita’ compone il quadro di “utili prerequisiti per la letto-scrittura“, conclude la psicomotricista dell’idO,. Anche questo e’ ‘IdO con Voi’ lo sportello attivato dall’Istituto di Ortofonologia, in collaborazione con la Societa’ italiana di pediatria (Sip), all’interno della task force del ministero dell’Istruzione per il supporto di studenti, famiglie e docenti in pandemia.

È possibile scaricare il materiale per giocare ai seguenti link:

– Labirinto percorso 1:

per l’audio http://www.ortofonologia.it/olofonia/Labirinto-Percorso-1.mp3;

il pdf http://www.ortofonologia.it/olofonia/Labirinto1.pdf

– Labirinto percorso 2:

per l’audio: http://www.ortofonologia.it/olofonia/Labirinto-Percorso-2.mp3;

il pdf: http://www.ortofonologia.it/olofonia/Labirinto2.pdf

– Labirinto percorso 3:

per l’audio: http://www.ortofonologia.it/olofonia/Labirinto-Percorso-3.mp3;

il pdf: http://www.ortofonologia.it/olofonia/Labirinto3.pdf