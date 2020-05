VIDEO | In Somalia la formazione anti Covid si fa con le università italiane

ROMA – Almeno 170 medici e operatori in prima fila nella lotta al Covid-19 stanno frequentando in Somalia un seminario online sul nuovo coronavirus animato da esperti e professori di un consorzio di università italiane, dalla Federico II di Napoli fino a quella di Brescia. “Ieri si è tenuta la lezione sulle malattie polmonari in genere, con un’analisi anatomo-patologica dei danni causati in particolare dal Covid-19 anche a livello cellulare e sistemico” riferisce all’agenzia Dire Guglielmo Giordano, rappresentante a Mogadiscio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics).

“Oggi cominciano invece tre moduli clinico-terapeutici, forse i più attesi, non solo nella capitale ma anche da chi segue collegato nelle postazioni allestite negli altri Stati del Paese”. Il corso è promosso dalla Cooperazione italiana insieme con l’Università nazionale somala e un network di atenei sostenuto dall’Unesco. Secondo Giordano, l’impegno è continuare e approfondire un percorso cominciato anni fa, centrato sul diritto alla salute e sulla formazione.