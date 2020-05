Boccia frena sugli spostamenti tra regioni dal 3 giugno: “Se ad alto rischio, no”

ROMA – Dal 3 giugno sarà possbile spostarsi da una regione all’altra? Se lo stanno chiedendo in tanti. “Dipenderà dalle condizioni della regione. Se a basso rischio, probabilmente sarà consentito lo spostamento dal 3 giugno. Se ad alto rischio di sicuro non potrà ricevere ingressi da altre regioni“. Lo ha spiegato il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia a ‘Mattino cinque’.

LA MOVIDA RISCHIA DI ESSERE FOCOLAIO PERMANENTE

“Lo so che e’ faticoso ragazzi si resta a casa. La movida non è in questo momento non solo tollerabile, ma rischia di essere un focolaio permanente, questo non è accettabile. La sicurezza non è un optional è un obbligo e lo stato interviene. Ai giovani questo bisogna spiegarlo e finora sono stati bravissimi e ora dobbiamo chiedergli l’ultimo sacrificio”, precisa Boccia.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Buffet a conferenza stampa, polemiche a Genova