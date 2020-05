Conte: “Il peggio è alle nostre spalle”

ROMA – “Se oggi possiamo constatare che il peggio e’ alle nostre spalle, e lo affermo con prudenza, lo dobbiamo ai nostri cittadini e ai loro sacrifici”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera in relazione al lockdown.. “Siamo consapevoli che quella che abbiamo davanti e’ una sfida ancora piu’ difficile e non meno insidiosa di quella che abbiamo affrontato all’inizio dell’emergenza”.

“Possiamo affermare in coscienza di aver compiuto la scelta giusta, l’unica in grado di contrastare l’epidemia sull’intero territorio nazionale. Ora siamo nella condizione di affrontare la fase due con fiducia e responsabilita’“, aggiunge.

CONTAGIO PUÒ AUMENTARE MA È RISCHIO CALCOLATO

C’e’ “un rischio calcolato” che “in alcune zone” d’Italia “la curva del contagio” torni a salire in questa fase due, ma “e’ un rischio calcolato, che abbiamo accettato perche’ non possiamo fermarci in attesa di un vaccino”.

AI GIOVANI: NO PARTY, PENSATE AI VOSTRI CARI

“Mi rivolgo a tutti e in particolare ai giovani: non e’ ancora il tempo dei party e delle movide. E’ piu’ che mai necessario rispettare le distanze di sicurezza e l’uso della mascherine. Esporsi al contagio significa esporre al contagio anche i propri cari”.

AVVERTO SOFFERENZA, NON MI SFUGGE LA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE

“Sento la sofferenza e l’ansia che crescono, avverto l’inquietudine, degli imprenditori, di chi ha un’attivita’ commerciale, di chi teme di non conservare il posto di lavoro. Non mi sfuggono la gravita’ e la profondita’ di questa crisi. E’ una prova molto dura da cui ci rialzeremo in fretta se ognuno fara’ la sua parte”.

Inoltre, aggiunge il premier: “Siamo consapevoli che il settore del turismo richiede ulteriori interventi che ci riserviamo di attivare non appena sara’ definito il piano di finanziamenti alla ripresa in sede europea”.

NEI PROSSIMI GIORNI PARTE SPERIMENTAZIONE APP IMMUNI

Nei prossimi giorni partira’ la sperimentazione della App Immuni. “Per le necessarie attivita’ di verifica e ulteriore sviluppo del codice sorgente sono state interessate due societa’ partecipate dal Pubblico, Pago Pa e Sogei, con le quali sono state stipulate convenzioni a titolo gratuito. Nei prossimi giorni partira’ la sperimentazione dell’applicazione. Il codice sorgente e’ conoscibile da chiunque, i dati potranno essere impiegati solo per tracciare la diffusione del virus e poi cancellati”, dice il premier.

LUNEDI’ PARTONO 150MILA TEST SIEROLOGICI GRATUITI

“Lunedi’ 25 maggio partiranno test sierologici gratuiti su un campione di 150mila cittadini per esclusive finalita’ di ricerca scientifica. Sono stati mobilitati 550 tra operatori e volontari su base regionale con una strategia nazionale di coordinamento”, conclude.