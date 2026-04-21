Sinner: “A Madrid condizioni particolari. Sono qui per dare il massimo”

ROMA – “Il piano è giocare e cercare di competere al meglio. Vedremo giorno per giorno. Sono qui per dare il massimo. Credo che il torneo abbia condizioni molto particolari: c’è l’altitudine, a volte può esserci vento, non è così facile giocare. Ma penso che qualsiasi campo in terra rossa possa aiutarmi. Sto cercando di migliorare come giocatore e questo torneo può essere uno dei più impegnativi. Non ho mai giocato bene qui. Vedremo cosa riesco a fare quest’anno”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner che si è presentato oggi alla stampa alla vigilia dell’inizio del main draw maschile del Masters 1000 Atp di Madrid.

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“Un tabellone senza Alcaraz e senza Djokovic fa una grande differenza– ha proseguito Sinner- anche se ultimamente posso incontrare Carlos solo in finale. È un peccato che non ci siano. Attualmente, però, penso a un giorno alla volta. All’esordio sfiderò un qualificato, che avrà già un paio di partite nelle gambe qui. Devo cercare di capire come giocare bene su questi campi”.