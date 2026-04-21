VIDEO| Dl sicurezza, i deputati dell’opposizione occupano i banchi del Governo: espulso Scotto

ROMA – Dopo la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità i deputati dell’opposizione sono scesi nell’emiciclo e hanno occupato i banchi del governo. Il presidente di turno Fabio Rampelli ha quindi richiamato due volte il deputato Scotto (Pd) per poi espellerlo. Successivamente ha sospeso la seduta.

“Abbiamo occupato i banchi del Governo per impedire lo scempio di un decreto incostituzionale. L’ennesima legge sulla sicurezza che è garantista con i colletti bianchi e giustizialista con i poveracci. Sono stato espulso ingiustamente per una protesta pacifica perché seduto su quei banchi. Come sempre la reazione della destra è tirare dritto davanti all’evidenza e punire chi dissente”. Lo scrive sui social il deputato dem Arturo Scotto.

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GOVERNO PONE QUESTIONE FIDUCIA ALLA CAMERA

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (già approvato dal Senato). A comunicarlo all’aula il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Le dichiarazioni di voto sono previste domani a partire dalle 18, mentre il via libera definitivo è atteso entro venerdì prossimo.