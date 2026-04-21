Firenze, si arrampica sul ‘Biancone’ per una challange prematrimoniale: denunciata una turista

FIRENZE – Si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, per tutti a Firenze il ‘Biancone’, con l’intento di toccare le parti intime della celebre statua scolpita dall’Ammannati. Una sorta di challenge prematrimoniale finita male per l’opera, leggermente danneggiata, e per la protagonista della bravata: una turista straniera di 28 anni individuata dalla municipale e denunciata per deturpamento di un bene artistico-architettonico.

L’episodio, si spiega dal Comune, è successo sabato scorso quando la giovane è entrata nella fontana di piazza Signoria scavalcando sia l’inferriata che il bordo della vasca per poi arrampicarsi sulle zampe del cavallo che trasporta la conchiglia. A quel punto sono stati i vigili presenti in zona a intervenire e bloccare la challenge.

Ieri mattina, quindi, è toccato agli specialisti della ‘Fabbrica’ di Palazzo Vecchio che dopo il ‘blitz’ hanno evidenziato “piccoli ma significativi danneggiamenti sia alle zampe dei cavalli”, su cui aveva camminato la ragazza, che “a un fregio al quale si è aggrappata per non scivolare”. Il tutto per 5.000 euro di danni.