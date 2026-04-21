VIDEO| Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni in tv. La Farnesina convoca l’ambasciatore

ROMA – Insulti irripetibili e un attacco che rischia di scatenare un caso diplomatico tra Russia e Italia. Il conduttore russo Vladimir Solovyov ha preso di mira Giorgia Meloni nel corso del suo programma”Polny Kontakt”, lanciando epiteti come “vergogna della razza umana”, “bestia”, “idiota patentata”, “Giorgia putta…Meloni”, “che brutta donnuccia”. E ancora “feccia fascista”. L’uomo, uno dei principali propagandisti del Cremlino, ha anche accusato la premier italiana di aver tradito Donald Trump in seguito alle parole pronunciate in difesa di Papa Leone XIV.

“Ho fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”, ha fatto sapere su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un messaggio di solidarietà nel quale esprime indignazione per le volgari parole del conduttore russo Vladimir Solovyov”, si legge in una nota del Quirinale.

Il capo propagandista del Cremlino, Vladimir Solovyev, insulta Giorgia Meloni in russo e in italiano: «Vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, PuttaMeloni, feccia fascista, tradimento è il suo secondo nome».



Com’era quella storia che la Russia non è nostra nemica? pic.twitter.com/r4vDSUANrK — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 21, 2026

LA RUSSA: ATTACCO VOLGARE E INACCETTABILE A ISTITUZIONI

“Gli insulti vergognosi e le parole gravissime pronunciate da Vladimir Solovyov contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, meritano una dura e unanime condanna. Siamo di fronte a un attacco volgare e inaccettabile alle istituzioni italiane, che va respinto con estrema fermezza. All’amica e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”, sottolinea il presidente del Senato Ignazio La Russa.

FONTANA: SOLIDARIETÀ A MELONI, FERMA CONDANNA PER VOLGARI OFFESE

“Condanno con fermezza i gravissimi insulti rivolti al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Parole volgari e offensive che suscitano profonda indignazione e che non sono compatibili con il rispetto dovuto alla dignità della persona e alle istituzioni. Al Presidente Meloni rivolgo la mia piena solidarietà e la mia vicinanza”, dice il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

CASELLATI: INSULTI MOSTRANO IGNORANZA, ASSENZA VALORI E POVERTÀ IDEE

“Le parole rivolte dal presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, al Presidente Giorgia Meloni sono inqualificabili. Non si tratta di un episodio isolato, ma del frutto di un clima degradato, in cui l’insulto viene sdoganato, amplificato e quasi celebrato. L’offesa personale è ormai diventata uno sport internazionale, praticato senza regole né rispetto. Ma a perdere è soprattutto chi si abbassa a questo livello, dimostrando ignoranza, assenza di valori e povertà di idee, oltre a una totale mancanza di decenza e di senso del limite”. Lo dichiara la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

ROCCELLA: PAROLE SOLOVYEV IMPONGONO RISPOSTA COMUNITÀ NAZIONALE

“Le parole di Vladimir Solovyev nei confronti di Giorgia Meloni sono difficili da ripetere e impossibili da commentare. Offese così pesanti, volgari e rozze oltraggiano, insieme alla premier, tutte le donne italiane, e impongono la risposta dell’intera comunità nazionale. A Giorgia piena e totale solidarietà”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

PICHETTO: INACCETTABILI INSULTI A MELONI

“Gli insulti rivolti da Vladimir Solovyov al presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono del tutto inaccettabili: una sequela di offese senza vergogna che merita la ferma condanna di tutti. È evidente che l’impegno di questo Governo dalla parte giusta della storia dà fastidio e provoca reazioni scomposte e inqualificabili”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Unanime la vicinanza delle opposizioni alla presidente del Consiglio.

CONTE: SOLIDARIETÀ A MELONI PER VOLGARI OFFESE PERSONALI

“Esprimo la mia solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le inqualificabili e volgari offese personali che le sono state rivolte dal conduttore russo Vladimir Solovyev”. Lo dice il presidente del M5S Giuseppe Conte.

SCHLEIN: INACCETTABILI ACCUSE SESSISTE VERSO MELONI

“Un conduttore televisivo russo, portavoce delle posizioni del Cremlino, ha rivolto inaccettabili accuse sessiste nei confronti di Giorgia Meloni. Ancora una volta, vorremmo ricordare al regime russo e ai suoi corifei, che chi insulta i rappresentanti delle istituzioni italiane offende l’intero Paese, e noi non lo accettiamo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

CALENDA: SOLIDARIETÀ A MELONI PER INSULTI SOLOVYEV

“Questo delinquente, complice di un dittatore assassino pronuncia frasi irripetibili contro la presidente del Consiglio a cui va la nostra incondizionata solidarietà. Si spera che passi la voglia di invitarlo nelle trasmissioni tv italiane con la scusa di ‘dare la parola a tutti’”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione.

SENSI (PD): SOLIDARIETÀ A MELONI, AGGRESSIONI SONO MEDAGLIE

“Solidarietà alla presidente del Consiglio per gli insulti televisivi del propagandista di Putin Vladimir Solovyov. Le aggressioni di questi sicofanti sono medaglie. E pensare che questo personaggio trova spesso ospitalità in tv a casa nostra. Che imbarazzo per i filorussi, che pena”. Lo scrive su X il senatore del Pd Filippo Sensi.

LUPI (NM): INSULTI A MELONI SONO UN’OFFESA AL PAESE

“Esprimo la più ferma condanna per le gravissime e inaccettabili offese rivolte dal propagandista russo Vladimir Solovyev nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che vanno respinte senza nessuna ambiguità- afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi in una nota-. A Giorgia Meloni la nostra profonda solidarietà e vicinanza e pieno sostegno alla politica internazionale del governo. Positivo il sostegno delle opposizioni: gli insulti personali e il linguaggio offensivo utilizzati non rappresentano soltanto un attacco a una figura istituzionale italiana, infatti, ma costituiscono un’offesa all’intero Paese e ai valori democratici che esso incarna. Per questo, l’unità nella condanna è fondamentale per ribadire con chiarezza che l’Italia non si lascia intimidire da simili provocazioni che, al contrario, uniscono il Paese. Continueremo a difendere con determinazione la dignità delle nostre istituzioni, il rispetto reciproco tra Stati e i principi di libertà e democrazia”.