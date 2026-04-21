Bologna, marito e moglie morti a Castel Maggiore: ipotesi omicidio-suicidio

BOLOGNA – Sarebbero morti nella notte o nelle prime ore del mattino l’uomo di 73 anni e la moglie 63enne trovati nel primo pomeriggio nella loro abitazione di Torre Verde, frazione del Comune bolognese di Castel Maggiore. Sul posto sono presenti i Carabinieri e la pm di turno Federica Messina, e al momento l’ipotesi prevalente è quella dell’omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe impiccato.

Sul corpo della donna, trovata riversa a terra, non sono state trovate ferite da arma da fuoco o da taglio. Gli investigatori sono al lavoro per capire come sia morta: una delle possibili ipotesi è che sia stata strangolata.