mercoledì 22 Aprile 2026

Trovato il corpo di Jacques, il turista danese di 14 anni disperso in mare: era sparito nelle acque di Noto

Il ragazzo si era tuffato per un bagno la mattina di venerdì 17 aprile ma non era più riemerso: le ricerche sono andate avanti per cinque giorni

Data pubblicazione: 21-4-2026 ore 18:44Ultimo aggiornamento: 21-4-2026 ore 18:52

PALERMO – Ritrovato nel mare siracusano il corpo del turista danese di 14 anni scomparso in mare cinque giorni fa nelle acque antistanti al Lido di Noto, nella zona di Eloro. La scomparsa del giovane, che si chiama Jacques, era avvenuta venerdì 17 aprile in mattinata. Il ragazzo era in vacanza con la famiglia della fidanzatina ed è scomparso tra le onde dopo essersi tuffato.
Il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco vicino agli scogli dell’Hotel Helios, dopo l’ennesima ispezione nel tratto di fondale interessato dalle ricerche che in questi giorni sono state coordinate dalla guardia costiera.

Sul posto, al momento del ritrovamento, c’era una motovedetta della guardia costiera, la CP 323 della Capitaneria di porto di Siracusa, e la motovedetta costiera CP 763 dell’Ufficio locale marittimo di Portopalo di Capo Passero.
Nelle ricerche sono stati impegnati anche la Marina militare, la guardia di finanza, la polizia, i carabinieri e la Protezione civile.

IL VIDEO DEI VIGILI DEL FUOCO DEI GIORNI SCORSI:

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