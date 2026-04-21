VIDEO| Mark Ruffalo incontra gli studenti a Roma: “Costruite il mondo che volete vedere”

ROMA – Le sorti del mondo sono in mano ai giovani. Ne è convinto Mark Ruffalo che oggi ha incontrato 6mila studenti a Roma durante l’evento organizzato al Cinema Adriano per il progetto ArtMedia Cinema e Scuola – Immagini Personaggi Storie. Percorsi di Cinema per Studenti, di cui Loredana Commonara è ideatrice e responsabile scientifico.

Un momento di incontro e di confronto tra cinema e attivismo, esperienza artistica e responsabilità civile, che ha affrontato temi cruciali come i diritti umani, la giustizia sociale e il ruolo delle nuove generazioni nel costruire il futuro. L’attore – star hollywoodiana dei film dell’universo Marvel in cui interpreta Hulk o di pellicole come “Zodiac” e “Il caso Spotlight” – ha presentato ai ragazzi e alle ragazze il film “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis, un racconto potente e necessario sulla storia di una famiglia palestinese di cui è produttore esecutivo.

MARK RUFFALO AI RAGAZZI: “COSTRUITE IL MONDO CHE VOLETE VEDERE”

Davanti a lui oltre 1.500 i ragazzi e le ragazze presenti, con quattro sale sold out, provenienti da scuole di Roma, della provincia del Lazio e dell’Abruzzo, alcuni dei quali da contesti periferici e territori caratterizzati da fragilità socio-culturali. A questi si sono aggiunti oltre 5.000 studenti collegati in diretta streaming dalle scuole italiane.

A loro ha consegnato parole di speranza e li ha spronati a non abbattersi davanti a una quotidianità fatta di guerre e odio: “Questo è il vostro mondo ora. Probabilmente non c’è mai stata una generazione così coinvolta e impegnata e che sa così tanto del mondo. Può essere tutto quello che volete, possiamo vivere in un bel mondo in pace perché questo è alla nostra portata, ma ci vuole immaginazione e ci vuole partecipazione. Quindi partecipate, partecipate per un mondo che volete vedere”.

Ruffalo, che non si è mai tirato indietro nell’alzare la voce contro i potenti, ha criticato ancora una volta il presidente Donald Trump: “La maggior parte degli americani sono contrari a lui e alla sua politica, come me, ora i sondaggi lo danno molto in perdita, sta portando il mondo alla guerra“. E, intervistato a margine dal Corriere della Sera, ha aggiunto: “Continuerò a denunciare le meschinità di Trump e della sua cricca, i crimini commessi sia dal mio paese che da Israele, il genocidio e la tortura sistematica contro la popolazione di Gaza”, ha aggiunto a margine intervistato dal Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE: Mark Ruffalo contro gli agenti anti-immigrazione e Trump ai Golden Globes: “Il peggior essere umano”

LEGGI ANCHE: VIDEO| Susan Sarandon critica Trump a Splendida Cornice: “Sono tempi duri. Senza lui staremo meglio”

Tornando a “Tutto quello che resta di te” ha spiegato: “Ci vuole tanto per girare un film trovare i luoghi adatti, la troupe adatta, ci vogliono mesi di lavoro e organizzazione. Quando hanno iniziato a girare questo film a Gaza e le principali difficoltà sono state la violenza e l’instabilità sul campo, con furti di attrezzature e location non più accessibili o addirittura scomparse. La troupe era lì il 7 ottobre, sono dovuti scappare perché erano in pericolo andando a girare in Egitto“.

E “per quanto io conoscessi la situazione di Gaza, non sapevo come fosse essere lì quotidianamente. Ogni storia deve avere della tensione del conflitto e non c’è un conflitto più grande che perdere i propri diritti come essere umano. Tutti qui abbiamo enormi diritti, guardando questo film inizi a capire un mondo dove non si è liberi di muoversi come si vuole o di stare le persone che si vuole. La famiglia ti tiene umano, è il rifugio che difende la tua umanità perché ci permette di amare le persone”.

“NEGLI USA UNA SPECIE DI CENSURA: ALCUNI GENITORI NON VOGLIONO CHE I FIGLI VEDANO QUESTO FILM”

Alla domanda se fosse riuscito a organizzare un evento simile anche in America, Ruffalo ha risposto: “Non abbiamo avuto modo di organizzarci in questo modo perché negli USA c’è una specie di censura in merito a questa questione, alcuni genitori non vogliono che i figli vedano questo film. Vivete in un paese in cui la verità non fa così tanta paura, non almeno come è negli USA”.

E, a tal proposito, ha continuato: “La vostra presenza qui è un trionfo e so che la regista e il popolo palestinese lo apprezza. Come vi sentireste se vedeste vostro padre umiliato di fronte a voi come si vede nel film? Reagireste come ha reagito il figlio? Riuscite a vedere un mondo in cui non c’è una via per porre fine a quella umiliazione? Pensate di essere in un mondo in cui non c’è una strada politica per porre fine a questa situazione? Se faceste un film ma non poteste proiettarlo nel Paese in cui vivete come stareste? Se questa fosse la vostra storia e non poteste raccontarla ci sarebbe una rivolta, se questa fosse la vostra storia e vi dicessero no è una bugia come reagireste? Quindi tutti capiamo la rabbia che c’è dietro a questo film”.

Ruffalo attualmente si trova a Roma per girare “Santo subito”, film sulla canonizzazione di Giovanni Paolo II.