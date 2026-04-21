martedì 21 Aprile 2026

Trenta giorni di carcere ai due soldati israeliani che hanno fracassato la testa di Gesù

Israele dopo aver fatte le dovute verifiche ha confermato che uno dei soldati ha abbattuto la statua a martellate, mentre l'altro lo filmava

Data pubblicazione: 21-4-2026 ore 16:58Ultimo aggiornamento: 21-4-2026 ore 16:58

ROMA – Trenta giorni di carcere ed esonero dal servizio. Questa è la punizione che l’esercito israeliano ha annunciato per i due soldati che hanno distrutto una statua di Gesù Cristo in Libano. Israele dopo aver fatte le dovute verifiche ha confermato che uno dei soldati ha abbattuto la statua a martellate, mentre l’altro lo filmava.

La foto, scattata nel Libano meridionale, territorio ormai occupato dall’esercito israeliano, era diventata un altro “casus belli” tra mondo cristiano e le nazioni belligeranti in Medio Oriente. Isreaele era già responsabile di aver provato, a Pasqua, a fermare il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, diretto al Santo Sepolcro.

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