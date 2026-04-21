I Mondiali avranno il loro Halftime Show: come al Superbowl l’intervallo della finale sarà musicale…con i Coldplay

Foto da Warner Music Italia

ROMA – Anche i Mondiali avranno il loro Halftime Show come accade al Superbowl. La conferma è arrivata dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, il quale ha annunciato una grande performance per l’intervallo della finale che si svolgerà il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

Sarà uno show “curato da Chris Martin e Coldplay”, ma che vedrà sul palco anche altri nomi. “Non posso ancora dirvi quali artisti si esibiranno, ma non è uno, sono più di uno. E sarà il più grande al mondo. Sarà fantastico“, ha detto Infantino durante il Semafor World Economy. Parole dette non a caso perché, secondo quanto trapelato, la performance non durerà i canonici 15 minuti, ma andrà avanti per ben 25 minuti: il tempo giusto per mettere in piedi una scaletta che racchiuda più artisti.

A luglio 2025, durante la finale del Mondiale per Club, i Coldplay avevano preso parte allo show realizzato per quella occasione tra un tempo e l’altro della finale. Si erano esibiti artisti come J Balvin, Doja Cat e Tems. La band ha, inoltre, cantato al Superbowl del 2016 esibendosi con Beyoncé e Bruno Mars.