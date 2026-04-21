Volterra punta sui pensionati stranieri, obiettivo 10.000 residenti

FIRENZE – “Il futuro è nel passato”, ricorda spesso ‘La Ragione di Stato’ sui social. Per Volterra, invece, il futuro è nei pensionati. Non è una boutade, la questione è seria: obiettivo riportare i residenti della cittadina toscana sopra “la soglia psicologica” dei 10.000. Missione ‘non impossible’, visto che già oggi Volterra conta 9.344 abitanti, spiega Jean Luc Walraff, belga e consigliere comunale delegato al progetto ‘Volterra 10K’. Che, dopo aver passato una vita nel mondo della pubblicità e del marketing, si è inventato anche un claim che sintetizza alla perfezione l’operazione: “I capelli d’argento sono una miniera d’oro per noi“.

LO SPOPOLAMENTO

Per comprendere la questione è obbligatorio fare un passo indietro. Partire, cioè, da una antica patologia che colpisce molti borghi e comuni delle aree interne, in Toscana come nel paese: lo spopolamento. E qui d’aiuto sono i freddi numeri: nel 2025 i nati sono stati 27, i morti 133 con un saldo negativo a quota 106. Ogni anno, in pratica, “Volterra perde circa l’1% della sua popolazione, circa 100 cittadini“, osserva Walraff nel corso della conferenza stampa organizzata a Firenze, in Consiglio regionale, per illustrare il piano. Poi ci sono coloro che lasciano la città, circa 260 l’anno, rimpiazzati però dai nuovi arrivi: 286 lo scorso anno, di cui la metà in arrivo dall’estero perché “Volterra è attrattiva”. Da qui l’idea: cavalcare l’onda estera rivolgendo l’offerta a una categoria specifica, i pensionati che “dispongono di un patrimonio, non cercano lavoro e non lo tolgono a nessuno. Al contrario, ne generano per numerose categorie professionali. Inoltre, portano con sé visitatori come familiari e amici tutto l’anno”.

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Ma come portare questa “miniera d’oro” a Volterra? Con la campagna pubblicitaria ‘La vita è più bella a Volterra!‘ per cui sono stati realizzati tre video che verranno diffusi su Facebook e Instagram. Uno, come test, è già stato lanciato nell’area del Belgio francofono e “in tre giorni ha avuto 300.000 visualizzazioni“, rivela Walraff. La campagna punta sui “vantaggi emotivi” legati all’espatrio come “il fascino dell’Italia, della Toscana, di Volterra, il sole, la cultura, la natura, il cibo, il vino, la vicinanza al mare”. Ma soprattutto “parla al portafoglio” dei pensionati esteri. Ovvero “un costo della vita più conveniente, dal 20 al 30% in meno, l’esenzione Imu sull’abitazione principale, la sanità gratuita, la riduzione del 50% sui biglietti ferroviari per gli over 60“. Ma anche “sull’esenzione dall’imposta di successione in linea diretta fino al primo milione di euro per erede. E, oltre tale soglia, l’aliquota è solo del 4% mentre in Belgio l’imposta di successione è progressiva: va dal 3% al 30% fin dal primo euro“. E ancora, “l’aliquota massima per le persone senza legami di parentela è dell’8% in Italia. In Belgio è dell’80%”.

OBIETTIVO OCCUPAZIONE E ARTIGIANATO LOCALE

Volterra 10K, però, è un’operazione molto più vasta e quello dei pensionati solo l’innesco di un progetto che ha l’ambizione di impattare sull’occupazione e l’artigianato locale. Ma anche sui servizi e le opere: “Non si tratta solamente di promuovere la nostra città, ma anche di rilanciare il territorio attraverso alcuni asset strategici“, evidenzia il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Lazzerini. “Penso al nuovo anfiteatro, alle nuove strutture socio-sanitarie in fase di realizzazione, ma anche al ripristino della linea ferroviaria fra Pisa, Cecina e Volterra”. Il progetto, commenta la presidente dell’assemblea regionale, Stefania Saccardi, “affronta con coraggio e realismo una delle sfide più urgenti dei nostri territori: il calo della popolazione nei centri storici e nelle aree interne. Volterra lancia un messaggio chiaro: non subire il cambiamento, ma governarlo, valorizzando la propria capacità attrattiva anche a livello internazionale”. In questo senso “l’idea di rivolgersi a nuovi residenti, in particolare ai pensionati, è una scelta pragmatica: porta risorse, sostiene l’economia locale e contribuisce a mantenere vivi i servizi essenziali, creando al tempo stesso opportunità per i più giovani”, conclude al fianco del consigliere regionale del Pd, Matteo Trapani. Che chiosa: in questo modo si “affronta in modo concreto una delle sfide più rilevanti per la Toscana diffusa: il contrasto allo spopolamento delle aree interne. Non si tratta solo di un progetto, ma di un percorso partecipato che mette insieme istituzioni, comunità locali e tessuto economico, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della vita e tutelare i servizi essenziali, dalla sanità alla scuola, dai trasporti al commercio”.