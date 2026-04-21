Oggi il centenario della nascita di Elisabetta II. Re Carlo: “Molti degli aspetti in cui viviamo l’avrebbero turbata, ma il bene prevarrà sempre”

ROMA – La regina Elisabetta II oggi avrebbe compiuto 100 anni e suo figlio, Carlo III, la ricorda commosso in un video pubblicato sui suoi canali social. Con gli occhi lucidi, il re lascia il suo personale pensiero sulla vita della madre scomparsa l’8 settembre 2022 e la racconta come una donna devota al dovere che “ha toccato un numero le vite di innumerevoli persone in tutta la nostra nazione, nel Commonwealth e oltre“.

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“Il suo quasi secolo di vita – prosegue- è stato caratterizzato cambiamenti straordinari, eppure, attraverso ogni decennio che passava, attraverso ogni trasformazione, è rimasta costante, salda e totalmente devota al popolo che ha servito“.

“Milioni di persone la ricorderanno per momenti di rilevanza nazionale- sottolinea Carlo- molte altre per un fugace incontro personale, un sorriso, una parola gentile che ha risollevato gli animi… o per quel meraviglioso luccichio negli occhi mentre condivideva un panino alla marmellata con l’orso Paddington negli ultimi mesi della sua vita”. Nella clip, il discorso del re, è intervallato dalle immagini della vita e del regno di Elisabetta: dalla sua gioventù ai tempi più recenti.

“MOLTI DEI TEMPI IN CUI VIVIAMO L’AVREBBERO PROFONDAMENTE TURBATA”

Poi la riflessione: “Sospetto che molti aspetti dei tempi in cui viviamo l’avrebbero profondamente turbata, ma trovo conforto nella sua convinzione che il bene prevarrà sempre e che un’alba più luminosa non è mai lontana dall’orizzonte“. Il re non ha specificato a quali problemi si riferisse. Certo è che non è stato un anno facile per la famiglia reale, scossa negli ultimi mesi dalla vicenda del fratello Andrew Mountbatten-Windsor, arrestato, poi rilasciato e privato dei suoi titoli a causa dei suoi legami con il criminale sessuale Jeffrey Epstein.

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Il 77enne aggiunge: “Come disse la giovane Principessa Elisabetta nel suo primo discorso pubblico, a soli 14 anni, ognuno di noi può fare la propria parte ‘per rendere il mondo di domani un posto migliore e più felice‘. È una convinzione che condivido con tutto il cuore”.

Per Carlo, la giornata di oggi diventa così, non la celebrazione di un’assenza, ma quella di “una vita ben vissuta e un’eredità di speranza” per “un domani radicato nella pace, nella giustizia, nella prosperità e nella sicurezza”. Da figlio che ricorda la madre scomparsa, infine, conclude: “Dio ti benedica, cara mamma; rimarrai per sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere”.

TANTE LE INIZIATIVE A LONDRA PER CELEBRARE LA REGINA

Oggi il Re e la Regina sono stati raggiunti da altri membri della famiglia reale al British Museum per vedere un modello in scala del nuovo monumento nazionale realizzato per commemorare la vita della regina Elisabetta II.

“Le Loro Maestà e Le Loro Altezze Reali hanno incontrato il progettista del monumento, Lord Norman Foster, e i tre artisti che hanno realizzato l’opera. Il modello rimarrà esposto al pubblico presso il British Museum”, fa sapere la pagina Instagram della Royal Family. Era presente anche il primo ministro Keir Starmer. “L’opera si affaccia su The Mall, nel centro di Londra, e si ispira al ritratto della Regina, all’epoca ventottenne, realizzato nel 1955 dall’artista italiano Pietro Annigon”, si legge ancora.

Tra i tanti eventi in programma oggi, la principessa Anna ha inaugurato un altro monumento pubblico dedicato alla defunta monarca: il Queen Elizabeth II Garden a Regent’s Park, a Londra. Infine, questa sera la famiglia reale offrirà un ricevimento speciale a Buckingham Palace. Ci saranno anche William e Kate che, sui social, ricordano la nonna come una donna che “ha ispitato generazioni attraverso una vita di dovere”.