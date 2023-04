Tg Politico Parlamentare, edizione del 21 aprile 2023

ANTIFASCISMO, NUOVA POLEMICA SU LA RUSSA

“Nella Costituzione non c’è alcun riferimento all’antifascismo”. Le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, riportate in un colloquio con Repubblica, riaccendono lo scontro politico a pochi giorni dal 25 aprile. “La costituzione è per sua natura antifascista”, gli risponde il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Francesco Boccia. “La Russa delira”, attacca Riccardo Magi di +Europa. “Fratelli d’Italia si faccia un esame di coscienza”, è il consiglio del sindaco di Milano Beppe Sala. Il presidente del Senato prova poi a correggere il tiro: “Il mio riferimento non era ‘all’antifascismo’, ma all’assenza in Costituzione della ‘parola antifascismo’”. La Russa, inoltre, dice di richiamarsi in positivo ai valori della Resistenza.

Intanto, il presidente del Senato annuncia che il giorno della festa della Liberazione sarà la mattina a Roma, all’Altare della Patria con il presidente Mattarella. Poi, nel pomeriggio andrà a Praga al Monumento di Jan Palach, lo studente cecoslovacco che si diede fuoco per protestare contro il regime comunista. Infine La Russa visiterà il campo nazista di Terezin.

SCHLEIN: L’ANTIFASCISMO È LA NOSTRA COSTITUZIONE

“L’antifascismo è la nostra Costituzione”. Elly Schlein risponde a Ignazio La Russa da Riano, paesino alle porte di Roma. È qui che nell’agosto del 1944 fu ritrovato il cadavere del deputato socialista Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti. La segretaria del Pd ha voluto rendere omaggio con un mazzo di fiori alla lapide che lo ricorda, sulla via Flaminia, nella campagna romana. Schlein ha simbolicamente scelto di riunire a Riano la prima segreteria del Partito democratico dopo le primarie. “Continueremo a essere un problema per il governo”, assicura. E annuncia una grande mobilitazione per il diritto ad abitare.

ARRESTATA LA PRESIDE ANTIMAFIA DELLA SCUOLA FALCONE

Una delle più note esponenti dell’antimafia palermitana, la preside della scuola ‘Giovanni Falcone’ del quartiere Zen, Daniela Lo Verde, è stata arrestata dai carabinieri nell’ambito di una indagine coordinata dai pm della Procura europea con le accuse di peculato e corruzione. Lo Verde – che era stata insignita del titolo di cavaliere della Repubblica – si sarebbe appropriata di cibo per la mensa dell’istituto scolastico, computer, tablet e iphone destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei. L’inchiesta che ha portato la preside ai domiciliari è nata dalla denuncia ai carabinieri di una ex insegnante dell’istituto Falcone che ha raccontato agli inquirenti di una “gestione dispotica della scuola”.

TRENTINO, PICHETTO: ORSA JJ4 NON VA ABBATTUTA

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin spera che l’orsa Jj4 catturata in Trentino non venga soppressa ma trasferita e isolata. Pichetto sta seguendo anche i lavori del tavolo tecnico sui 120 orsi che attualmente vivono nel territorio del Trentino. Una realtà, spiega il ministro, “dove dovrebbero essercene 40, ma adesso che sono aumentati a dismisura, la situazione va ricondotta all’ordine. Il che significa un piano di trasferimento in più regioni”.

Da Bruxelles arriva il via libera alla possibilità di abbattere l’animale, pur essendo una specie protetta, se nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica.