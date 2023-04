Scontro Lucarelli-Osho sulla vignetta di Natangelo. Lui: “Palettara”

ROMA – La vignetta di Mario Natangelo sulla sostituzione etnica continua a tenere banco. A sostenere il collega de ‘Il Fatto Quotidiano’ è stata Selvaggia Lucarelli che sui social ha scritto: “Continuate a esprimere solidarietà ai fascisti per ogni cazzata, poi però mi raccomando, non vi stupite se con questa astuta strategia di bilanciamento lagna/manganello governeranno per i prossimi 20 anni. Fessi”

La giornalista ha poi attaccato il disegnatore Federico Palmaroli, meglio conosciuto come Osho, per il quale Natangelo, con la sua vignetta che ritrae la sorella di Giorgia Meloni (e moglie del ministro Lollobrigida) a letto con un uomo di colore, ha esagerato: “Osho, l’amico di Giorgia Meloni, scende in campo per difenderla dalla satira cattiva che morde troppo, coinvolgendo i familiari. Osho, quello che quando mio figlio ai tempi minorenne fu insultato da migliaia di bestie per un “omofobo” a Salvini, riteneva legittimo bullizzare mio figlio quindicenne in virtù di mie vecchie battute. E lo scriveva pure”, ha scritto su Twitter la giornalista.

Osho, l’amico di Giorgia Meloni, scende in campo per difenderla dalla satira cattiva che morde troppo, coinvolgendo i familiari. Osho, quello che quando mio figlio ai tempi minorenne fu insultato da migliaia di bestie per un “omofobo” a Salvini, riteneva legittimo bullizzare mio… pic.twitter.com/Z8jReK77Xh — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 21, 2023

LA REPLICA DI OSHO A LUCARELLI: “PALETTARA”

Non è tardata a giungere la replica di Osho: “Mi dicono che la palettara e i suoi adepti mi si sono scatenati contro per aver semplicemente espresso un’opinione (peraltro richiesta). Non leggo perché la palettara mi ha bloccato. Ma va bene così, questa è la sua vita, il suo lavoro, il suo mondo”, ha scritto il disegnatore etichettando Lucarelli con un epiteto che rimanda al suo ruolo di giurata del talent ‘Ballando con le stelle’.

Mi dicono che la palettara e i suoi adepti mi si sono scatenati contro per aver semplicemente espresso un'opinione (peraltro richiesta). Non leggo perché la palettara mi ha bloccato. Ma va bene così, questa è la sua vita, il suo lavoro, il suo mondo. — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) April 21, 2023