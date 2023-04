‘Storie d’impegno con l’Africa’, incontro a Roma con i medici del Cuamm

ROMA – ‘Storie di impegno con l’Africa’: è il titolo di una serata a Roma, mercoledì 26 aprile, dedicata al continente e all’impegno insieme con le comunità più vulnerabili per il diritto alla salute di tutti.

LE VOCI E LE TESTIMONIANZE

L’appuntamento è organizzato dall’ong Medici con l’Africa Cuamm presso Villetta Social Lab, in via degli Armatori 3, alle 19. In primo piano testimonianze e voci dal campo, con il direttore don Dante Carraro e con Valeria Filippi, giovane specializzanda in malattie infettive e tropicali presso l’università La Sapienza di Roma, partita lo scorso anno per Wolisso, in Etiopia.

Ad arricchire l’incontro la presentazione del libro ‘Le radici nell’acqua’ di Vincenza Lorusso, infettivologa e storica volontaria del Cuamm. A moderare il dibattito Vincenzo Giardina, giornalista dell’agenzia Dire. Dopo le testimonianze, con prenotazione, ci sarà un aperitivo.