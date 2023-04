Telemarketing e teleselling, stretta sulle chiamate indesiderate

ROMA – Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Il Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo scopo? Porre un freno alle azioni illecite di Telemarketing, ad opera di call center abusivi.



È ottimista il Presidente di Assium – Associazione Italiana Utility Manager, Federico Bevilacqua: “Spesso il call center è un soggetto che vende contratti di utenze in modo poco trasparente, quindi dare delle regole può aiutare tutta la categoria- spiega, in una nota-. In teoria, tutti coloro che propongono dei contratti in questi settori dovrebbero essere degli Utility Manager certificati. Auspico che sia un passo avanti in tal senso”.



Inopinabile è un fatto, dicono da Assium: il fenomeno del telemarketing illegale è sempre più insostenibile ed è impellente agire per arginare le assai diffuse pratiche scorrette, sia a tutela dei consumatori sia di chi opera nel rispetto delle regole.

“Urge andare verso la condanna e la sanzione di questo modus operandi, ma è anche anche opportuno ricercare soluzioni concrete, in primis affidarsi a realtà che operano con trasparenza, attraverso un codice etico condiviso, avvalendosi di Utility Manager certificati” conclude il presidente di Assium.

“Un punto di riferimento solido per imprenditori e consumatori alla ricerca di tutela, da circa tre anni, è proprio Assium, l’Associazione Italiana degli Utility Manager certificati che riunisce i professionisti e le società operanti nel settore dell’energia, del gas e delle telecomunicazioni, che si distinguono per procedure e chiare e trasparenti, adottando il Codice Etico dell’Associazione- commenta la stessa associazione in un comunicato-. Le aziende sostenitrici del progetto Assium, sono operatori, imprese, società e agenzie che condividono i valori di trasparenza, professionalità, etica e formazione che distinguono l’associazione. Sono già molte le realtà imprenditoriali che hanno aderito, entrando a far parte di un network virtuoso di aziende che agisce con professionalità e riconosce il ruolo dell’Utility Manager certificato secondo norma UNI 11782 del 2020. Le aziende sostenitrici rappresentano il motore che consente all’Associazione di fare divulgazione e portare avanti i progetti che migliorano le condizioni del comparto dell’utility management, ricevendo in cambio visibilità e crescita del proprio posizionamento. A prescindere dal nuovo Codice di Condotta che entrerà presto in vigore, ogni azienda può iniziare fin da subito a prendere parte al cambiamento, aderendo alla sovversione di paradigma in atto: sostenere Assium – Associazione Italiana Utility Manager, significa fondare il proprio business su valori condivisi quali etica, trasparenza e professionalità, e significa anche scegliere di costruire un rapporto di fiducia duratura con i consumatori”, conclude il comunicato, che propone, in appendice, l’agenda delle prossime settimane.



Agenda Aprile e Maggio 2023 per professionisti, aziende e consumatori:

17 aprile | TgCom Tour a Milano

Assium seguirà molto da vicino la tappa meneghina e in modo particolare le tavole rotonde su alcuni asset dell’Associazione, quali la transizione energetica e l’ecosostenibilità.



16-18 Maggio | Salone del Risparmio a Milano

Anche quest’anno Assium seguirà le ricerche e i report del Salone del Risparmio, un evento molto affine per missione: risparmio, responsabilità e innovazione.



Ricorrenze di Aprile 2023

16 aprile: si festeggia il terzo anniversario dalla nascita di Assium. L’Associazione Italiana Utility Manager è stata fondata proprio il 16 aprile del 2020 per divulgare i principi contenuti nella norma UNI 11782:2020 che contiene i primi riferimenti normativi sulla professione di coloro che si occupano di contratti di utenze di gas, energia e tlc. Sui canali social, verrà lanciato un video celebrativo.