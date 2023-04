A Napoli tensione tra i manifestanti contro Piantedosi e la polizia

NAPOLI – Momenti di tensione tra manifestanti e polizia all’esterno della stazione marittima di Napoli dove sta per iniziare un evento sui beni confiscati con Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, e Marco Minniti, ex ministro dell’Interno. I manifestanti hanno provato ad avanzare per consegnare a Piantedosi una corona di fiori in memoria de migranti morti in mare, ma la polizia, in assetto anti sommossa, li ha respinti.

