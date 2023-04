Roma-Feynoord, Gualtieri: “Una grande vittoria. Anche la sicurezza è stata gestita al meglio”

di Emiliano Pretto e Alfonso Raimo

ROMA – “Una grande vittoria. Di cuore, di testa, con l’anima. E con l’Olimpico vero dodicesimo uomo in campo. Grazie Roma!”. Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in un post su Facebook in occasione della partita di Europa League vinta 4-1 dalla Roma, che ha battuto il Feyenoord e si qualifica alla semifinale. A margine della cerimonia per l’inaugurazione della fontana della Dea Roma, il sindaco della Capitale si è detto soddisfatto anche per come è stata gestita la sicurezza sulla partita: “Voglio davvero ringraziare il Questore, la Prefettura, le forze dell’ordine e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: il dispositivo ha funzionato bene e quella che poteva essere una serata rischiosa è stata gestita al meglio“.

CALCIO. ROMA-FEYENOORD, LUCARELLI: LAVORO DI SQUADRA VINCE SEMPRE

Il lavoro di squadra vince sempre dentro e fuori il campo da calcio”. Così in una nota Monica Lucarelli, assessore Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale.

“Un ringraziamento particolare alle FFOO che hanno consentito che la partita Roma-Feyenoord non comportasse criticità per la città. Il lavoro svolto in queste settimane in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha consentito di predisporre servizi di ordine e sicurezza pubblica attuati dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale che hanno consentito che la partita di Europa League Roma-Feyenoord si svolgesse senza contatti tra tifoserie e nessun danno ai beni culturali della Capitale, né tantomeno rischi di sicurezza per cittadini e turisti”, continua Lucarelli. “La strategia definita sotto il coordinamento della Prefettura e l’attività preventiva realizzata nei giorni scorsi hanno consentito un lavoro sinergico tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Ringrazio tutti gli agenti che in questi giorni hanno lavorato assiduamente per garantire la massima sicurezza della nostra città”, prosegue Lucarelli. “Un importante messaggio al mondo anche in considerazione della visita in questi giorni dei componenti del BIE per la candidatura all’ Expo2030. La nostra città è pronta per accogliere le sfide del prossimo futuro”.

GASPARRI: GRAZIE A TUTTE AUTORITÀ PER AZIONE CONTROLLO ROMA-FEYENOORD

Quando le cose vanno male giustamente tutti protestano. Invece quando le cose si svolgono all’insegna del rispetto delle regole ci si dimentica di elogiare chi ne porta il merito. Ed è per questo che voglio pubblicamente lodare tutte le autorità di sicurezza, dal Ministro dell’Interno al Capo della polizia e ai vertici dell’Arma dei Carabinieri e di tutte Forze dell’ordine, al Questore di Roma, senza dimenticare Polizia locale e Vigili del fuoco, per la grande professionalità con cui hanno gestito la giornata di ieri a Roma. Si temevano incidenti causati dai tifosi olandesi, che già nel passato si resero protagonisti di gravi episodi di violenza criminale nella capitale, e invece non è successo nulla. Ma non è stato un caso. Non è bastato il divieto della trasferta per i tifosi olandesi. È servita una efficace e capillare azione preventiva e di controllo. Gruppetti di facinorosi sono stati individuati e messi in condizione di non arrecare alcun danno. C’è stata un’azione costante che ha dato ottimi risultati. E quindi se è comprensibile protestare quando le cose vanno male, è doveroso lodare quando le cose vanno bene. Grazie a tutte le donne e agli uomini che hanno consentito alla città di Roma di passare una giornata senza danni e incidenti, facendo si che la popolazione abbia partecipato in maniera festosa ad uno splendido evento sportivo nella serata”. Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).