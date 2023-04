Natale di Roma, la Camera di commercio celebra la città con un video realizzato dall’intelligenza artificiale

ROMA – In occasione del 2776° Natale di Roma, la Camera di Commercio di Roma ha chiesto a un’Intelligenza Artificiale di immaginare la città nel passato, nel presente e nel futuro. Lo ha fatto attraverso la realizzazione di un breve video, diffuso sui canali social dell’Istituzione, in cui lo scorrere dei secoli è scandito da una serie di immagini futuristiche che reinterpretano la storicità dei luoghi e dei monumenti. La risposta che ne è scaturita è molto semplice: Roma sarà sempre sinonimo di arte, cultura, futuro e colore, anche per l’Intelligenza Artificiale. Una città capace di competere con le principali capitali europee sui temi della creatività e dell’innovazione, di valorizzare il proprio inestimabile patrimonio artistico e culturale, di stimolare il tessuto produttivo e imprenditoriale del territorio, di accettare le sfide organizzative dei grandi eventi, come il Giubileo 2025 o l’Expo 2030. Buon compleanno Roma, magnifica dal 753 a.C.

Questi i link dei social della Camera di Commercio di Roma dove poter vedere il video:

