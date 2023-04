Oroscopo del 21 Aprile

21/04/23- 15/05/23 MERCURIO RETROGRADO: LA LANTERNA NEL TUNNEL

Cari amici, come ben sapete ormai, siamo in pieno corridoio delle Eclissi, alle prese con un’ energia potente, intensa, quasi irruenta. Cosa fare, nel mezzo dell’attraversamento, con tale potenziale energetico?

Come spesso accade nella vita, la Legge di Compensazione dell’Universo fa si che si manifesti sempre un’ energia speculare che va a controbilanciare.

Quante volte, nel corso dell’esistenza, come recita un antico detto buddista, “A un grande male segue sempre un grande bene”; quante volte a un evento legato a una morte (fisica o spirituale che sia) segue una nascita e/o rinascita?

Ed ecco quindi che, nel mezzo di due Eclissi, l’Universo interviene a compensazione con l’ingresso di Mercurio nel moto retrogrado. Moto retrogrado in astrologia significa “apparente moto all’indietro”, manifestando così un’energia di tipo intrinseco, interiore, introspettivo che si contrappone alla esplosività, alla intensità, alla dinamicità delle Eclissi.

Mercurio sarà retrogrado nel Segno del Toro dal 21 aprile al 15 maggio e quindi ci accompagnerà per tutto il corridoio delle Eclissi e… non è un caso! Perché nella vita nulla avviene mai per caso.

L’Archetipo del Toro evoluto evoca: pace, armonia, natura, naturalezza, radicamento, pacatezza, calma, armonia, stasi.

La retrogradazione evoca: karma, processi intuitivi, auto-cura del lato emotivo/sentimentale, re-incontro, ritrovamento, rallentamento.

E’ una energia che favorisce: riconciliazione con il nostro passato di questa e altre vite; compassione, perdono. Non posso non collegare questi due simultanei transiti alla coppia di Archetipi dei Tarocchi “La Morte” e “La Temperanza”, rispettivamente la lama n. 13 e n. 14 degli Arcani Maggiori. Neanche tale sequenza è casuale. La Morte evoca un processo di trasformazione profonda e può molto ben rappresentare il corridoio delle Eclissi inteso come “intensa fine e intenso nuovo inizio”.

La Temperanza, ripeto non a caso, è l’Archetipo che segue La Morte e rappresenta il momento di quiete ed elaborazione necessario ad interiorizzare cambiamenti profondi. Mercurio retrogrado lo identifichiamo con la Temperanza.

Come utilizzare al meglio la retrogradazione dal 21 aprile al 15 Maggio? Cercando il più possibile di stare nel qui e ora, cercando di sentire nel cuore che le polarità positive e negative della vita sono sempre in perfetta armonia. Mercurio retrogrado e la Temperanza rappresentano la comunicazione (Mercurio) disinteressata (Archetipo evoluto del Toro), senza attesa di risultato. Si tratta di: fluidità, adattamento, auto-comprensione, compassione verso noi stessi, perdono verso noi stessi. Restiamo quindi aperti a tutto ciò che l’Universo ci manda, al bando i sensi di colpa, concentriamoci sull’autenticità e intensità del momento (Eclissi). Sostituiamo seduzione con autenticità, collera con armonia, aggressività con verità, intolleranza con chiarezza e compassione. Guardiamoci dentro, all’indietro, per ritrovare e accogliere noi stessi e di conseguenza l’Altro (il Toro è governato da Venere che evoca anche relazioni e sentimenti). Mercurio R è quindi quel frammento, quell’infinitesimo decimo di secondo in cui riusciamo a fermarci, a essere nel qui e ora e a godere dell’intensità della Vita, qualunque sia la manifestazione che l’Universo paleserà.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Recupero, grandi progetti in vista del futuro se hai la fortuna d’avere al tuo fianco il partner giusto. Ad ogni modo sei forte!

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Scelte di lavoro importanti, questo è un periodo decisivo, per qualcuno anche di cambiamenti radicali. Sarai più passionale, pronto ad amare. Viaggi favoriti, alcuni progetti non si sono rivelati vincenti, vai avanti!

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno E’ possibile che escano più soldi, ci sono state spese, ma non è escluso che tra oggi e domani arrivino buone notizie. Concessioni o accordi possibili. Nel lavoro sono possibili affermazioni. L’amore si risveglia, i single devono darsi da fare.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Una promessa non mantenuta potrebbe renderti nervoso. Ogni decisione dovrà essere ponderata a fondo. In amore è difficile tornare indietro, e specie se hai chiuso una storia da poco ora necessitano nuove emozioni.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Una giornata interessante e valida. Un interesse affettivo si potrebbe trasformare in qualcosa di più…

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Supererai possibili momenti di noia nel lavoro anche cambiando, portando avanti strategie diverse da quelle del passato. Nuovi amori passionali, ma forse sei tu ad essere troppo esigente, non arriva tutto subito! Dai tempo al tempo e non stancarti.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Giornata giusta per fare progetti, c’è chi chiude una storia dimentica in fretta oppure si rende libero. Possibilità di sbloccare decisioni importanti per il futuro.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Gli amori che nascono ora sono interessanti, alcune coppie potrebbero decidere di convivere o ufficializzare una storia, periodo fertile in generale. Intuizioni valide per il futuro.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre In amore inutile fare la voce grossa se poi stai male se non vedi chi ami! Recriminare sul passato non aiuta, evita ristagni di pensieri e di emozioni, dèdicati al nuovo.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Consiglio cautela, fisico sotto stress per colpa di stress e tensioni di lavoro. L’invito è alla cautela anche perchè senti di dover “esplodere” per un nonnulla!

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Sei pronto a dare una svolta importante alla tua vita professionale. Oggi c’è la serenità.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Prepàrati perché qualche soldo in più uscirà, d’altronde sul tema soldi ci sono ancora molte incertezze. Qualche rivale o antagonista può metterti alla prova, nel frattempo cerca di riguadagnare le energie in famiglia.