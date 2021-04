Superlega, la lettera del presidente del Manchester United: “Rimedieremo”

ROMA – “Voi tifosi avete chiarito in maniera molto decisa l’opposizione alla Super League europea e noi vi abbiamo ascoltato. Abbiamo sbagliato e vogliamo dimostrare che possiamo rimettere le cose a posto”. Inizia così la lettera ai tifosi che il presidente del Manchester United, Joel Glazer, ha scritto pochi minuti fa sul portale dei Red Devils.

“Ci vorrà del tempo prima che le cicatrici guariscano- scrive Glazer- e sono personalmente impegnato nel ricostruire la fiducia con i fan. Continuiamo a credere che il calcio europeo debba diventare a lungo termine più sostenibile per tutto il sistema. Tuttavia, accettiamo pienamente che la Super League non fosse il modo giusto per farlo”.

“Nel cercare di creare una base più stabile per il calcio, non siamo riusciti a mostrare abbastanza rispetto per le sue tradizioni radicate – promozione, retrocessione, piramide – siamo dispiaciuti per questo. Ci rendiamo anche conto che dobbiamo comunicare meglio con voi e vorrei riconoscere che è il vostro sostegno a rendere questo club così eccezionale e vi ringraziamo per questo”, si conclude il messaggio.