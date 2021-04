Un post di Alessandro Tonolli fa sperare nella rinascita della Virtus Roma

ROMA – La rinascita del basket a Roma passa per le mani di Alessandro Tonolli. La Virtus è stata ritirata dal campionato a dicembre scorso, lasciando così la serie A senza una protagonista storica.

L’ex capitano Tonolli, che ha vestito la maglia giallorossa dal 1994 al 2014 conquistando una Supercoppa Italiana nel 2000 e giocando anche diverse partite in Nazionale, è da tempo al lavoro per riportare la palla a spicchi nella Capitale. E proprio oggi ‘Tonno’ ha pubblicato un post sui social che lascia ben sperare i tifosi romani: un’immagine lo ritrae insieme ad un’altra persona, pallone in mano, sullo sfondo il Colosseo e San Pietro, oltre a un canestro con quello che dovrebbe essere il nuovo logo e nome della nuova squadra della Capitale, ‘Virtus Roma 1960’.