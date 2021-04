Johnson&Johnson come AstraZeneca: consigliato, se non obbligatorio, per gli over 60

ROMA – Sul siero anti-Covid Johnson&Johnson “abbiamo preso la decisione, insieme al ministero e al Consiglio superiore di sanità, di allinearlo al vaccino AstraZeneca. Sono simili, hanno questo rarissimo evento ancora da studiare e da capire meglio, perché è un evento poco prevedibile, ancora poco conosciuto. Certamente nella popolazione anziana, dove tra l’altro questi eventi sembrano essersi verificati di meno o affatto, in questo momento è una scelta non solo sicura ma anche più efficace per accelerare la campagna vaccinale negli anziani”. Così il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, intervenuto ai microfoni di Radio24.

“L’uso per gli over 60– ha aggiunto Magrini- è un forte suggerimento che è una quasi obbligatorietà. Il vaccino si può fare a tutti ma il commissario straordinario per l’emergenza, generale Figliuolo ha accorciato gli spazi di autonomia al fine di concentrarsi sugli anziani, ma acquisendo informazioni nelle prossimi mesi di campagna questa decisione può essere modificata”.

