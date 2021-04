Fontana: “Ok dal ministero: da maggio la Lombardia utilizzerà i test salivari molecolari nelle scuole”

di Marialaura Iazzetti

MILANO – “Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari sperimentati dall’Università degli Studi di Milano“. Lo annuncia il presidente della Regione, Attilio Fontana. Questa mattina il tema era stato oggetto di chiarimenti in commissione Sanità: la vicepresidente, Simona Tironi, aveva riferito che l’ok da parte del ministero stava per arrivare. E, infatti, a poche ore dalla conclusione della commissione, è stata diffusa la notizia ufficiale.

“Questi test, meno invasivi e più semplici da utilizzare, hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare. Ci consentiranno pertanto di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario, che potrà dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti ricoverati e non negli ospedali”, spiega Fontana.

Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato che “tutti i tipi di test già autorizzati in Paesi che fanno parte del G7 possono essere utilizzati anche in Italia”. Il test salivare molecolare attualmente è usato in Francia, Usa e Giappone e da ora anche in Lombardia “in sostituzione del tampone molecolare nasofaringeo”.