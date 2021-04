Tg Cinema, edizione del 21 aprile 2021

‘DOWNTON ABBEY 2’, L’ATTESO SEQUEL AL CINEMA DA NATALE

Quest’anno il Natale si festeggerà con la famiglia aristocratica inglese dei Crawley. Dopo l’enorme successo delle sei stagioni della serie tv britannica e del film evento, ‘Downton Abbey’ tornerà al cinema a dicembre con ‘Downton Abbey 2’. Confermati Julian Fellowes alla sceneggiatura e i protagonisti principali Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael, Michelle Dockery e Maggie Smith. Tra le new entry nel cast ci saranno Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

‘ANNETTE’ DI LEOS CARAX APRE IL FESTIVAL DI CANNES

‘Annette’ di Leos Carax aprirà il 74esimo Festival di Cannes, in programma dal 6 al 17 luglio, e uscirà in contemporanea nelle sale cinematografiche francesi. Il film vede come protagonisti Marion Cotillard e Adam Driver, attualmente in Italia con Lady Gaga per le riprese di ‘House of Gucci’ di Ridley Scott. Al centro della pellicola di Carax ci sono Henry, uno stand-up comedian, ed Ann, cantante di fama internazionale. Sul palcoscenico sono la coppia perfetta. Ma la nascita della prima figlia Annette, una bambina misteriosa e con un destino pieno di colpi di scena, cambierà la loro esistenza. Agli inizi di giugno saranno annunciate la selezione ufficiale e la composizione della giuria, presieduta dal regista Spike Lee, del festival.

‘SHANG-CHI’, ARRIVA IL PRIMO FILM MARVEL CON UN SUPEREROE ASIATICO

Cresce l’attesa per ‘Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli’: il primo film Marvel Studios incentrato su un supereroe asiatico. Diretto da Destin Daniel Cretton, il film vede il protagonista – interpretato da Simu Liu – confrontarsi con un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle.

Lui non è un ragazzo come tutti. Lui è il figlio di Wenwu, il leader dell’organizzazione clandestina dei Dieci Anelli, il quale lo ha cresciuto affinché diventasse il più abile assassino del mondo. Come nel fumetto, anche al centro della pellicola ci sarà il rapporto, in cerca di un equilibrio, tra padre e figlio. Il cinecomic arriverà prossimamente nei cinema italiani.

‘NON MI UCCIDERE’, IL FILM DI ANDREA DE SICA DA OGGI IN DIGITALE

Una storia d’amore dalle tinte horror e un ‘coming of age’ ad alta tensione. Così si presenta ‘Non mi uccidere’ di Andrea De Sica con protagonisti Alice Pagani e Rocco Fasano. Dagli effetti speciali al lavoro con gli stunt: ecco cosa ci ha raccontato il regista, che arriva oggi su tutte le principali piattaforme con il suo secondo lungometraggio dopo ‘I figli della notte’.